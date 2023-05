Milionové kompenzace i renty. Odškodné za dopravní nehody roste

Škody způsobené při autonehodě, ať už jde o škody hmotné nebo újmu na zdraví, vyplácí pojišťovna v rámci povinného ručení viníka. Výplata přitom může probíhat i řadu let. „Z našich aktuálních statistik vyplývá, že nejstarší stále vyplácená pojistná událost se váže k dopravní nehodě z 1. dubna 1953 a letos od ní tedy uplynulo 70 let. Poškozenému je vyplácena pravidelná měsíční renta,“ prozrazuje Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů ČKP).

Jako poškozený máte nárok na úhradu skutečné škody vzniklé na vozidle i na věcech. V případě škody na majetku, kdy se většinou zajišťuje oprava poškozeného vozidla, jde zpravidla o jednorázovou výplatu.

„Nároky za materiální škody bývají vyřešeny velmi rychle, u škod na zdraví naopak jde o dlouhodobý proces, protože některé nároky jsou uplatnitelné až s odstupem času,“ vysvětluje Veronika Pilková z ČKP.

Jaké jsou nároky poškozeného

Při škodě na zdraví jsou hrazeny léky, pobyt v nemocnici či rehabilitačních zařízeních, ošetřovné, cestovné, ale také bolestné či odškodné ztížení společenského uplatnění. Výše bolestného vychází z bodového hodnocení, přičemž počet bodů určí lékař. Hodnota bodu se každý rok mění a činí jedno procento průměrné mzdy za předchozí rok.

„Kompenzaci je možné žádat již po prvním ošetření úrazu či po operaci a dá se nárokovat i opakovaně, například když se léčba prodlouží,“ upřesňuje expert na odškodnění Tomáš Beck ze společnosti Vindicia.

U ztížení společenského uplatnění je výpočet složitější a většinou se neobejde bez znaleckého posudku. „Jde o jednorázovou částku, která se zpravidla vyplácí rok od ustálení stavu a odráží, jak moc se následky úrazu podepsaly na životě poškozeného, včetně toho, že třeba přišel o možnost sportovat,“ doplňuje Beck.

Po skončení pracovní neschopnosti může případnou náhradu za ztrátu na výdělku kompenzovat renta. „Na ni má nárok každý, kdo prokáže, že ze zdravotních důvodů nemůže vykonávat dosavadní práci a jeho současný výdělek je nižší než před nehodou. V případě pozůstalých mají nárok na rentu děti do 26 let, pokud do té doby studují,“ upřesňuje expert z Vindicia.

Předpisy se mění

Pojišťovací povinnost pro všechny provozovatele registrovaných motorových vozidel byla u nás zavedena už v roce 1935. Původní automobilový zákon nahradil v roce 1950 Zákon o provozu na veřejných silnicích. Zákonné pojištění obhospodařovala státní pojišťovna a roční pojistné činilo po dlouhých 40 let 144 Kčs.

Až do roku 2001 platila odškodňovací vyhláška pro bolestné a ztížení společenského uplatnění. Újma na zdraví se hodnotila podle seznamu bolestí a úrazových diagnóz s fixní hodnotou bodu, která se za celou dobu změnila jen dvakrát. Od roku 1994 měl jeden bod hodnotu 30 Kč, od roku 2001 120 Kč.

Odškodnění pozůstalých v případě úmrtí blízké osoby bylo zavedeno do občanského zákoníku až v roce 2006, a to opět paušálními částkami, náhrada pro nejbližší rodinné příslušníky se vyplácela ve výši 240 000 Kč.

Zásadní změnu přinesl až nový občanský zákoník, který zavedl pro odškodnění primárních i sekundárních obětí škodní události obecné kategorie slušnosti a plné satisfakce.

„Nejvyšší soud považuje za adekvátní základní částku odškodnění pro nejbližší pozůstalé dvacetinásobek průměrné mzdy, přičemž tato částka může být modifikována podle mnoha okolností nahoru nebo dolů,“ vysvětluje Beck. Navíc díky nové metodice se rozšiřuje okruh pozůstalých, kteří po prokázání dobrých vztahů se zemřelým mají na odškodné nárok.

Co se týká náhrady ztížení společenského uplatnění, dnes se posuzuje stav ve dvou spektrech, první z pohledu medicínského, jako je například omezení hybnosti a druhý z pohledu poškozeného, kde se posuzují jeho subjektivní potíže, omezení sportu, zábavy, kvality života.

Nárůst výše odškodného potvrzují i statistiky ČKP. Průměrná výše odškodnění pozůstalých po aplikaci nového občanského zákoníku vzrostla dvojnásobně na téměř dva miliony korun.

„Průměrná výše odškodného ztížení společenského uplatnění vzrostla o 116 procent na 760 691 Kč a rentové nároky narostly o polovinu, na téměř 4,1 mil. Kč,“ shrnuje Pilková.