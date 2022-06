Zmapováno: Nejlepší spořicí účty teď zhodnotí vklady o více než 4 %

Česká národní banka (ČNB) ve snaze zkrotit inflaci zvýšila úrokové sazby naposledy v květnu, a to o 0,75 procentního bodu na 5,75 %. Řada bank proto vylepšila i úročení vkladů na spořicích účtech.

V květnu zvedla sazby kupříkladu Česká spořitelna u vkladových účtů na půl roku i jeden rok na 3,8 % a například Komerční banka zvýšila od května úročení u spořicího účtu Junior do 100 tisíc korun sazbou 3 % p.a. Od května zvedla zvýšila úroky na vkladových účtech také Fio banka, která částku do 200 tisíc korun úročí sazbou 4 % p.a. a na Fio spořicím účtu bez omezení vkladu je úrok 3 % p.a. Hello bank! pak má u 200 tisícového vkladu úrokovou sazbu 3,1 % p.a. Přesto se tyto spořicí produkty mezi trojici nejlepších v červnu nedostaly. Některé banky totiž zvedly sazby o něco výše.

V červnu prošlo analýzou opět více než 20 spořicích účtů bez výpovědních lhůt od 17 bankovních institucí. „Do porovnání byly zahrnuty také spořicí účty s časově omezenými akcemi a akcemi pro nové klienty. Hodnocena byla výnosnost spořicího účtu za rok včetně všech bonusů a zvýhodnění jak pro stávající, tak pro nové klienty,“ říká Jan Bachura, analytik Scott & Rose.

Nejlepší spořicí účty v současnosti nabízejí podle analytika Bachury Raiffeisenbank, Banka CREDITAS, Trinity Bank, Expobank a NEY spořitelní družstvo.

Jaký lze očekávat další vývoj

Dá se ale předpokládat, že především menší banky budou na depozitních vkladech dál zvedat sazby. Je totiž vysoká pravděpodobnost, že ČNB na červnovém zasedání opět zvýší základní úrokové sazby.

„Spořicí účty a termínované vklady na zvýšení základní úrokové sazby ČNB zareagují, nicméně očekávám, že to nebude obratem a na zvýšení úročení si tak budeme muset počkat. Zároveň není pravděpodobné, že toto zvýšení budou bankovní domy kopírovat ve stejné výši. U nejlepších spořicích účtů však můžeme očekávat další zvyšování úrokových sazeb a postupné přibližování se k pětiprocentní hranici,“ předpokládá Bachura.

Vklady na spořicích účtech přesto inflaci neporazí. Měly by se proto využívat především jako krátkodobá rezerva pro případ nečekaných výdajů.

„Částku, kterou je vhodné na spořicím účtu držet, by měl každý střadatel stanovit individuálně. Její výše se odvíjí od příjmů a výdajů daného jednotlivce. Obecné pravidlo, kterým je však možné se řídit, je odkládat na spořicí účet přibližně 10 % z měsíčního příjmu a zároveň mít vytvořenou finanční rezervu ve výši 3 až 6 měsíčních příjmů. Zároveň je nutné zdůraznit, že některé spořicí účty nabízejí atraktivní úrokovou sazbu pouze do určité výše vkladu, nad stanovený limit úroková sazba znatelně klesá,“ říká analytik.

Tradiční banky ale zpravidla nenabízejí lepší úrokové sazby než menší banky. „Neočekávám, že by se to mohlo v dohledné době změnit. Pokud by se však některá z velkých bank rozhodla pro zásadní obrat a přiblížila se úrokovými sazbami menším bankám, je možné, že by se klienti tradičních bank mohli těšit na lepší podmínky v rámci konkurenčního boje,“ poznamenává Bachura.

Žebříček nejlepších spořicích účtů v červnu 2022

Podívejte se, jak vypadá aktuální žebříček nejlepších spořicích účtů. Úrokové sazby nejlepších se pohybují v rozpětí 4,01 až 5 %. Ve spolupráci s Finparádou mapujeme průběžně nejlepší spořicí účty ve třech kategoriích:

Drobný střadatel s možností vkladu do 300 000 Kč.

Střední střadatel s možností vkladu 300 000 až 600 000 Kč.

Velký střadatel s možností vkladu nad 600 000 Kč.

V kategorii spořicích účtů pro drobné střadatele zhodnotí částku do 300 tisíc korun nejlépe Raiffeisenbank a druhé místo patří Bance Creditas. Na třetím místě je aktuálně NEY spořitelní družstvo, u něhož lze ze zákona spořit jen tehdy, když se střadatel stane členem družstva.

Spořicí účet do 300 tisíc Kč Banka Název účtu Úroková sazba Raiffeisenbank Spořicí účet HIT Plus 4,50 % Bank CREDITAS Spořicí účet+ 4,10 % NEY spořitelní družstvo Spořicí účet 5,00 % zdroj: Finparada.cz

První místo patří Spořicímu účtu HIT PLUS od Raiffeisenbank. Ta poskytuje od 16. května 2022 bonusovou úrokovou sazbu 4,50 % p.a. do výše vkladu 250 tisíc Kč, od 250 tis. Kč do 500 tis. Kč úrokovou sazbu 0,10 % p.a. a nad 500 tis. Kč potom úrokovou sazbu 0,01 % p.a. Podmínkou pro získání úrokové sazby ve výši 4,50 % p.a. je aktivní využívání běžného účtu, tj. alespoň 3 provedené platby debetní nebo kreditní kartou.



Na druhé příčce je Banka CREDITAS se Spořicím účtem+, na kterém se od 6. června 2022 zvýšila úroková sazba z 3,60 % p.a. na 4,10 % p.a. Tato úroková sazba se vztahuje do výše vkladu 350 tisíc Kč, nad tento limit zůstala úroková sazba beze změny, tj. 2,10 % p.a. Zájemci o spořicí účet si jej mohou sjednat online na webových stránkách banky nebo v mobilním či internetovém bankovnictví.

Třetí místo obsadilo NEY spořitelní družstvo, které Spořicí účet nabízí od 23. května 2022 úrokovou sazbu ve výši 5,00 % p.a. bez omezení výše vkladu s tím, že výpovědní lhůta činí 1 měsíc. Minimální vklad je potom 20 tisíc Kč. Podmínkou pro sjednání tohoto spořicího účtu je vedení běžného účtu, na kterém se připisují úroky a plynou přes něj veškeré peněžní toky. Na spořicí účet tak nelze peníze poslat napřímo, ani je z něj přímo vybírat. Pokyn pro vklad či výběr je nutné zadat a NEY spořitelní družstvo poté úkon za klienta provede.

Další podmínkou pro založení spořicího účtu je ze zákona členství v družstvu. S tím je spojená povinnost složit základní členský vklad ve výši 1 000 Kč a další členský vklad, přičemž tyto dva vklady musí dohromady činit 1/10 výše termínovaného vkladu. Pokud si tedy klient sjedná spořicí účet s úložkou například ve výši 100 000 Kč, musí ještě vložit 10 000 Kč, a to formou základního vkladu ve výši 1 000 Kč plus dalšího vkladu ve výši 9 000 Kč. Vklad na spořicím účtu je pojištěný stejně jako v bankách, tedy do výše 100 tisíc euro, respektive ekvivalentu v korunách, na členské vklady se však pojištění ani úročení nevztahuje.

V kategorii pro střední a velké střadatele je shodně na prvním místě Spořicí účet od NEY spořitelního družstva, druhé místo obsadila Trinity Bank a třetí je Expobank.

Spořicí účet od 300 tisíc do 600 tisíc a nad 600 tisíc Kč Banka Název účtu Úroková sazba NEY spořitelní družstvo Spořicí účet 5,00 % Trinity Bank Spořicí účet Dobrý klient 4,08 % Expobank NEO účet 4,01 % zdroj: Finparada.cz

První je Spořicí účet od NEY spořitelního družstva. Od 23. května 2022 má úrokovou sazbu ve výši 5,00 % p.a. bez omezení výše vkladu, výpovědní lhůta je 1 měsíc a minimální vklad je 20 tisíc Kč. Podmínkou pro sjednání tohoto spořicího účtu je vedení běžného účtu, na kterém se připisují úroky a plynou přes něj veškeré peněžní toky. Další podmínkou pro založení spořicího účtu je ze zákona členství v družstvu. S tím je spojená povinnost složit základní členský vklad ve výši 1 000 Kč a další členský vklad, přičemž tyto dva vklady musí dohromady činit 1/10 výše termínovaného vkladu.

Druhé místo patří Trinity Bank a spořicímu účtu Výhoda+Dobrý klient. Ten poskytuje úrokovou sazbu 4,08 % p.a. bez omezení výše vkladu. Úroková sazba se však vztahuje pouze na spořicí účty založené od 1. října 2021 v rámci marketingové akce „Dobrý klient“ a na nově vložené peníze (v hotovosti nebo zaslané z jiné banky). Spořicí účet je možné sjednat prostřednictvím formuláře na webových stránkách banky nebo je možné využít k podpisu kurýrní službu. Smlouvu lze také uzavřít na některé ze čtyř poboček banky.

Třetí místo obsadila Expobank a její NEO účet, který od 4. května 2022 poskytuje úrokovou sazbu 4,01 % p.a., a to bez omezení výše vkladu. NEO účet je kombinací běžného a spořicího účtu. Lze jej založit online prostřednictvím webového formuláře banky.