KVÍZ: Víte, jak ochránit své úspory před inflací?

Inflace neúprosně roste. Meziroční hodnota se v lednu letošního roku vyšplhala na 9,9 % a v dubnu stoupla už na 14,2 %. Zdražování je citelné téměř všude, ať už jde o potraviny, nemovitosti, dopravu, paliva či energie.

„ČNB jakožto hlavní krotitelka inflace se sice odhodlala ke zvýšení úrokových sazeb, to poslední v květnu 2022 zvedlo základní úrokové sazby až na 5,75 %. Na úrocích spořicích účtů se ovšem tato změna odráží jen velmi pomalu. Držet naspořené peníze jen tak na účtu či v hotovosti se tedy opravdu vyplatí ještě méně než kdykoli předtím,“ potvrzuje Ondrej Spodniak z investiční skupiny Premiot.

Samozřejmě je nutné počítat s jistou rezervou, která musí být bez omezení k dispozici, když je potřeba. Měla by pokrýt minimálně tři měsíce standardních nákladů domácnosti. Volné prostředky je pak nutné zhodnocovat, aby peníze zbytečně neztrácely svou hodnotu.

Trh naštěstí nabízí řadu investičních nástrojů a možností, ze kterých si mohou vybrat zkušení investoři i úplní začátečníci. Ať už se rozhodnete vložit své peníze do akcií, kryptoměn, podílových fondů, komodit, dluhopisů či nemovitostí, musíte mít investice co nejvíce pod kontrolou, vědět, co od nich očekávat, a ohlídat si jejich výnosnost.

K tomu je ovšem nutné být v obraze a znát alespoň obecné zákonitosti ekonomického a investičního trhu. Ověřte si své znalosti v kvízu.