Zmapováno: Jaké jsou úrokové sazby na spořicích účtech v 15 bankách

„Vážně úročí třemi procenty? Uvažuji, že si tam uložím peníze ze stavebního spoření, které mi teď skončilo,“ volá mi kamarádka, která nechce nic nechávat náhodě a chce se o své našetřené peníze starat. Je už starší, a tak chce vsadit na jistotu, nikoli investovat. Musím ji trochu zchladit. Ano - nabízejí i tři procenta, ale.... A těch „ale“ je u většiny bank hned několik. S čím je potřeba počítat?

Snadno a bez poplatku

Slovo „poplatky“ jako by v bankách přísně zapověděli. Povoleno je pouze ve spojení „nulové“. Spořicí účty všech bank, které odpověděly na naše dotazy, jsou zadarmo – založení, vedení i vybrání peněz. Založit a spravovat účet jde snadno i přes internet, pouze u ČSOB je nutné pro zřízení konta navštívit pobočku, ale i tam by se to mělo do konce roku změnit.

Lepší úrok pro aktivní klienty

Zvýhodněnou sazbu úroků nabízejí Air Bank, ČSOB, Equa bank a Raiffeisenbank těm, kdo u ní aktivně využívají běžný účet. Air Bank aktivní využívání pozná podle toho, že zaplatíte 5x kartou, v Equa stačí platby tři. Na druhou stranu, banky nijak neomezují výši požadovaných plateb – takže stačí 5x koupit rohlík, pípnout u pokladny bezkontaktní kartou a je splněno. Vzhledem k tomu, že běžné účty u Air Bank i Equa mohou být zdarma a bez podmínek, není to žádné velké omezení.



U Raiffeisenbank znamená aktivní využívání měsíční příjem 15 000 korun, jinak jim za provoz běžného účtu zaplatíte 99 korun. ČSOB stačí posílat měsíčně 10 000 korun (nebo ne a platit 36 korun měsíčně), jenomže úroky nabízené bankou jsou natolik nezajímavé, že zřizovat si kvůli nim účet se opravdu nevyplatí. Placení kartou oceňuje i Komerční banka, požaduje pět plateb v celkové hodnotě 5 000 korun a za odměnu nabídne Spořicí konto s bonusovou sazbou – v nejlepším případě však jde o celkových 0,35 % ročně, takže také žádná hitparáda.

Výhody jen krátce a pro určitou částku

ING a Raiffeisenbank, které nabízejí nejlepší úročení na trhu, je poskytnou jen po dobu šesti měsíců. U ING je to ještě malinko komplikovanější: když po půl roce uložíte další peníze (až 300 000), opět poběží zvýhodněný úrok.

Expobank poskytuje lepší úročení jen k nově založeným účtům, Trinity Bank a zmíněná ING k nově vloženým penězům (pozor, nejde o to, že byste peníze vybrali a znovu uložili, „nové peníze“ je potřeba k předchozím přidat), Raiffeisenbank svá hojně inzerovaná tři procenta nabídne též jen novým klientům a podobně Wüstenrot má pro nové klienty úrok 1,1% a pro ty stávající 0,5%. Pásmové úročení je naopak bankovní evergreen. Obvyklé je, že například do 200 až 300 tisíc je úrok vyšší, pak klesá.

I zde existují výjimky. U Creditas úrok s výší úložky roste – peníze nad 750 000 korun jsou úročeny 1,3 %. U Equy je na klasickém spořicím účtu 1% úrok u vkladů nad půl milionu. Expobank nabízí 1,2 procenta až do 13,5 milionu, ale úročí se až částka nad 100 000 korun. Trinity má úrok 1,58 % bez omezení výše vkladu - ovšem pozor je to akce jen pro prvních 8 tisíc klientů. Kdo nestihne účet včas založit, banka mu garantuje úrok 1,38 %. Wüstenrot úročí vklady sazbou 1,1 % bez omezení jejich výše.

Spořák, nebo termíňák?

Lákavá sazba 1,6 % u Wüstenrot znamená, že u spořicího účtu si sjednáte fixaci na 12 měsíců. Takže jako byste z něho udělali roční termínovaný vklad. I tak to však není špatné, u ročních termíňáků takovou sazbu nabízí jen Creditas, ostatní banky jsou níže. Jen je třeba s fixací počítat – přicházíte tak o jednu z výhod spořicího účtu, kterou je rychlá dostupnost peněz.

Vyhrává, kdo investuje

Banky podporují lepšími úroky i ty, co u ní investují – například Equa klientům, kteří u ní investují alespoň 100 000 korun, zavede na stejnou částku, jakou investovali, tříměsíční termínovaný vklad s 3% zhodnocením ročně. Investování podporuje i ČSOB, ale výsledný úrok 0,21 % ročně opět není nijak oslnivý. Díky investicím lze získat lepší úrok i u Komerční banky, která má složitě (až nepřehledně) zpracovaný systém – u smluv uzavřených do 30. června lze získat úrok, který do konce roku neklesne pod 2 %.

Občas něco navíc....

Abychom bankám jen nepředhazovali komplikované podmínky, mají občas pro své klienty i něco dalšího navíc. Třeba ČSOB pro děti do 18 let sazbu 0,49 % ročně při částce do 250 000 korun, Komerční banka 0,5 % při zůstatku do 30 000 korun.

Expobank umí zařídit spoření do zlatých slitků – spoříte alespoň 500 korun měsíčně a až hodnota dosáhne hodnoty zlata, koupí slitek a pošlou vám ho.

Air Bank, Creditas (Richee), či Hello bank slušně úročí i běžný účet svých klientů. U Airbank je to 1 % do 100 000 korun, podmínka pěti plateb kartou platí i zde. Creditas nabízí aplikaci běžného účtu Richee – do 300 000 korun je zde úrok 1,5 %, u vyšších částek 0,5 %. Hello bank úročí částky do 100 000 korun sazbou 0,6 %.

A jaký se dá očekávat vývoj úrokových sazeb? Podle odborníků dojde v nabídce menších bank v nejbližší době k mírnému nárůstu úrokových sazeb u vkladových produktů. Velké banky mají dostatek vkladů a nepotřebují jejich objem zvyšovat.

Jaká je aktuální nabídka bank: