OpenAI se otřásá v základech. Z firmy odešel ředitel i předseda správní rady

Společnost OpenAI v pátek uvedla, že ztratila důvěru v Altmanovu schopnost pokračovat v řízení podniku. Řízení tak dočasně převzala nynější technologická ředitelka Mira Muratiová. Firma také v pátek oznámila, že Brockman odstoupí z funkce předsedy rady, ale zůstane v podniku.

Brockman se k situaci nejprve vyjádřil veřejně v jednom příspěvku, ale později uvedl, že se rozhodl z firmy odejít. Dodal, že on i Altman jsou postupem firmy „šokováni a zarmouceni“.

Podle serveru The Information rezignovali rovněž tři vysoce postavení výzkumní pracovníci společnosti OpenAI, a to Jakub Pachocki, Aleksander Madry a Szymon Sidor.

Společnost OpenAI, kterou podporuje Microsoft, zhruba před rokem uvedla na trh svého chatbota ChatGPT, což spustilo všeobecný zájem o generativní umělou inteligenci (AI) a soutěžení technologických firem v tomto odvětví. Termínem generativní umělá inteligence se označují systémy, které na základě tréninku na obrovském množství dat dokážou vytvářet zdánlivě originální výstupy ve formě textů či obrázků v reakci na zadání uživatele.

Altman byl tváří vzestupu společnosti OpenAI a mnozí ho považují za tvář celého odvětví umělé inteligence, napsal server BBC. Altman mimo jiné vypovídal před americkým Kongresem v rámci slyšení, které se zabývalo příležitostmi a riziky spojenými s umělou inteligencí.

Agentura Bloomberg v říjnu s odkazem na své zdroje informovala, že společnost OpenAI jedná o prodeji zaměstnaneckých akcií, který by firmu ocenil zhruba na 86 miliard dolarů (1,9 bilionu Kč). Server The Information dnes napsal, že tento plán je po nynějších personálních otřesech v ohrožení. Nabídka tendru, kterou vede společnost Thrive Capital, ještě nebyla uzavřena, je ale v závěrečné fázi a měla být dokončena už příští měsíc, dodává The Information s odkazem na informovaný zdroj.

Jean-Noël Barrot, který je ve francouzské vládě zodpovědný za digitální ekonomiku, na síti X napsal, že Altman je ve Francii vítán. „Sam Altman, jeho tým a jejich talent jsou ve Francii vítáni, pokud chtějí,“ uvedl Barrot. Francie podle něj urychluje nasazení umělé inteligence do služeb obecného dobra.

Provozní ředitel OpenAI Brad Lightcap v neděli v interním sdělení podle agentury Reuters napsal, že Altman musel odejít, protože se zbytkem správní rady přestal komunikovat. Za jeho odchodem podle Lightcapa tedy nejsou žádné finanční nesrovnalosti ani nic jiného, co by souviselo například s obchodními či bezpečnostními záležitostmi.