Odvolaný šéf společnosti OpenAI mění dres. Sam Altman odchází do Microsoftu

„S nesmírnou radostí oznamujeme, že Sam Altman a Greg Brockman se připojí k Microsoftu a povedou nový tým pro výzkum pokročilé umělé inteligence,“ oznámil Nadella.

Správní rada OpenAI Altmana překvapivě odvolala v pátek, v reakci na to odešel i Brockman a někteří další výzkumní pracovníci, například Szymon Sidor. Firmu OpenAI podle serveru The Information dočasně povede bývalý šéf společnosti Twitch Emmett Shear. To ve svém dnešním příspěvku na síti X potvrdil i šéf Microsoftu Nadella. „Těšíme se na seznámení s Emmettem Shearem a novým vedením OpenAI a na spolupráci s nimi,“ napsal.

Významní Investoři OpenAI po Altmanově odvolání lobbovali za jeho návrat. Obávali se, že Altmanův odchod by mohl způsobit odliv talentů z firmy a zkomplikovat chystaný prodej akcií, který by OpenAI ocenil na 86 miliard dolarů (1,9 bilionu Kč), uvedla agentura Reuters.

Člen správní rady a spoluzakladatel OpenAI Ilya Sutskever zaměstnancům řekl, že členové správní rady si za svým rozhodnutím odvolat Altmana stojí a že jeho chování a komunikace se správní radou podkopávají schopnost firmy dohlížet na vývoj AI.

Shear je spoluzakladatelem platformy pro sdílení videí Twitch, která spadá pod Amazon. Ze svého postu odstoupil začátkem letošního roku. Správní radu OpenAI si podle agentury Bloomberg získal tím, že si uvědomuje, jaké hrozby umělá inteligence představuje. Firmu Twitch budoval přes deset let.

Společnost OpenAI zhruba před rokem uvedla na trh svého chatbota ChatGPT, což spustilo všeobecný zájem o generativní umělou inteligenci a soutěžení technologických firem v tomto odvětví. Termínem generativní umělá inteligence se označují systémy, které na základě tréninku na obrovském množství dat dokážou vytvářet zdánlivě originální výstupy ve formě textů či obrázků v reakci na zadání uživatele.

Altman byl tváří vzestupu společnosti OpenAI a mnozí ho považují za tvář celého odvětví umělé inteligence, napsal server BBC. Altman mimo jiné vypovídal před americkým Kongresem v rámci slyšení, které se zabývalo příležitostmi a riziky spojenými s AI.