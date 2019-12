Nejvýdělečnější hvězdou YouTube byl letos opět osmiletý recenzent hraček

Ryan Kaji se na platformě poprvé objevil už jako tříletý. Tehdy před kamerou rozbaloval hračky, nyní jeho rodina zveřejňuje například i vzdělávací videa pro děti. Jeho kanál Ryan’s World (dříve Ryan’s ToysReview) má přes 22 milionů odběratelů, Kajimu ovšem plynou příjmy i z prodeje vlastní série hraček a oblečení, pořadu na dětském kanále Nickelodeon a ze smlouvy s americkou streamovací službou Hulu.

Mezi nejúspěšnější hvězdy YouTube patří i další dítě: pětiletá Anastasia Radzinská, která si vydělala 18 milionů dolarů (410 milionů Kč). Na dvou kanálech Like Nastya a Like Nastya Vlog, kam přidává videa v sedmi jazycích, má dohromady téměř 60 milionů odběratelů. O spolupráci s ní mají zájem velké značky včetně Legolandu či Danone.

Mezi první tři nejvýdělečnější youtubery patří také skupina kamarádů a sportovců z Dude Perfect, kteří předvádějí triky nebo pokořují světové rekordy. Jejich internetová sláva jim kromě ročního příjmu 20 milionů dolarů (téměř 458 milionů Kč) podobně jako Kajimu zajistila i vlastní pořad na Nickelodeonu.

Jeden z nejsledovanějších světových youtuberů Felix Kjellberg, známější pod přezdívkou PewDiePie, se na vrcholu podobných žebříčků drží dlouhodobě. A to i přesto, že ho během kariéry doprovázelo nemálo kontroverzí, včetně obvinění z rasismu či antisemitismu. Kjellberg, který tento měsíc oznámil, že si chce od YouTube dát pauzu, si první účet na této sociální síti založil v roce 2010. Milionu odběratelů tehdy dosáhl do dvou let, k prosinci 2019 jich má 102 milionů a v hodnocení časopisu Forbes se umístil na sedmém místě.