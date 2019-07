Šestiletá youtuberka z Jižní Koreje si koupila dům za 6,5 milionů liber

Boram je nejoblíbenější youtuberka v zemi a provozuje dva kanály – kanál pro kontrolu hraček s 13,6 miliony odběrateli a kanál s video blogem se 17,6 miliony odběrateli. Její nejlepší video přilákalo více než 350 milionů zhlédnutí.

Nyní si tato holčička koupila dům v módní čtvrti Gangnam v Soulu, která se po celém světě proslavila písní Gangnam Style od Psy. Tato písnička byla svého času nejsledovanějším videem na YouTube. Jak uvádí CNN, nemovitost si dívka koupila prostřednictvím společnosti Boram Family, kterou založili její rodiče.

Zatím není jasné, co Boram plánuje s domem dělat. Místní média ovšem již spekulují, že by jej mohla využít při tvorbě obsahu pro svůj kanál.

Rodiče pod palbou kritiky

Jak napsal britský deník Independent, i přes její popularitu v Jižní Koreji vyvolaly Boraminy kanály rozruch kvůli několika inscenovaným klipům, které podle všeho ukazovaly krádež peněz, řízení aut a porod.

To podnítilo charitativní organizaci Save The Children, aby vznesla obvinění proti Boraminým rodičům kvůli tomu, že své dítě vystavili situacím, které by mohly mít negativní vliv na jeho psychiku. Kontroverzní klipy z Boraminých kanálů zmizely a rodiče se veřejnosti omluvili za distribuci záběrů, které mohly negativně ovlivnit emoční a etický vývoj nezletilých diváků.

V únoru YouTube čelil obvinění, že pomáhá pedofilům při hledání klipů s dětmi. Z toho důvodu se společnost rozhodla vypnout komentáře u videí nezletilých. V té době mluvčí YouTube řekl CNN, že společnost zkontrolovala a odstranila tisíce nevhodných komentářů, ukončila více než 400 kanálů a odstranila desítky videí, včetně těch s nezletilými.

Velký byznys

Na YouTube mohou být dětské hvězdy velkým byznysem. Podle společnosti Forbes byl loni youtuberem s nejvyšším výdělkem Rayn Kaji. Kanál americké hvězdy Ryan ToysReview, který má 20,8 milionů odběratelů, v roce 2018 vydělal více než 22 milionů dolarů. Mezi další mladé hvězdy patří pětiletý Američan Tydus, který se objevuje na kanálu své rodiny Trav a Cor. Tydus má 3,1 milionu odběratelů.

Příjem youtuberů obvykle pochází z reklam, které se přehrají na jejich videích nebo prostřednictvím sponzorovaných produktů, které jsou propagovány na kanálu YouTube. Příjmy youtuberů mohou také pocházet z prodeje zboží nebo z darů, které jim zašlou diváci.