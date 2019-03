Virtuální realita ve firmách: zaměstnanci smaží kuřata nebo se učí o harašení

„Virtuální realita je v byznysu využitelná všude tam, kde je potřeba člověku něco konkrétního představit, co buď fyzicky neexistuje, nebo to z nějakého důvodu nelze ukázat na živo. Něco vidět a umět si na to sáhnout, je velmi důležité,“ říká Rudolf Čihák, šéf společnosti IdeaSense.



Tato technologie se začíná prosazovat třeba v personalistice. Německý železniční dopravce Deutsche Bahn začal virtuální realitu (VR) používat před čtyřmi lety k nalákání nových zaměstnanců. Uchazeči o práci si mohou se speciálními brýlemi vyzkoušet na pár vteřin pozici, o kterou se zajímají.

VR může firmám také pomoct vybrat do svého týmu ty nejlepší lidi. Izraelská technologická společnost Actiview vyvinula náborovou platformu, která k posuzování kandidátů používá rozhraní virtuální reality. Díky tomu mohou zaměstnavatelé uchazečům nabídnout virtuální tour po svých kancelářích nebo jim zprostředkovat virtuální setkání se šéfem společnosti.

„Díky simulaci na bázi puzzle můžeme ovládat, co uživatelé vidí, slyší a cítí. Sledujeme jejich chování a tato data sbíráme,“ vysvětluje pro CNN Roy Elishkov, šéf Actiview pro strategii a rozvoj. „Monitorujeme jejich přístup - jestli si nejdříve obhlédnou prostor a volí nějakou strategii. Jestli jsou orientovaní na cíl, jestli řeší puzzle v lineárním pořadí,“ doplňuje.

VR tak mění způsob školení a cvičení lidí. Například britská armáda nedávno zavedla pilotní program, ve kterém se bude virtuální realita používat při cvičení vojáků. Řetězec rychlého občerstvení KFC od roku 2017 využívá hru ve virtuální realitě k zaškolení pracovníků, třeba jak správně usmažit kuře.

VR také proniká do psychologických technik, jako jsou koučování nebo terapie. „Zefektivňuje firemní vzdělávání, funguje jako prevence syndromu vyhoření, pomůže zvládnout strach z prezentací, usnadní zavedení principů shopfloor managementu a v neposlední řadě vám umožní spolupráci s vašimi kolegy na dálku,“ popisuje Leoš Kubíček, jednatel společnosti Holistic management.

Ten tvrdí, že použití virtuální reality ve vzdělávání má jednoznačně dopad na změny chování. „Je prokázáno mnohými studiemi po celém světě, že virtuální realita dokáže účastníka přenést velice věrně do konkrétní situace tak, že jeho mozek nerozpozná rozdíl mezi skutečností a virtuální realitou. Proto jsou veškeré nácviky ve VR efektivnější než klasické hraní scének,“ míní Kubíček.

„V koučování se jedná o významný urychlovač v transformaci. Stejně je tomu i u nácviku prezentačních dovedností, kde již jedna hodina strávená tréninkem ve VR má větší přínos než půldenní workshop,“ doplnil.



Zatím se VR ve školení zaměstnanců používá spíš zřídka, experti ale věří, že v budoucnu to bude běžný pracovní nástroj. „Virtuální realita vám umožňuje vyzkoušet si různé scénáře a porozumět dopadu vašeho výběru a činností,“ říká Jeremy Dalton z britské pobočky poradenské společnosti PwC.

Podle Arturo Schwartzberga, spoluzakladatele e-learningové firmy SweetRush může virtuální realita pomoct budovat empatii a pochopení. „Můžete si vyzkoušet, jaké to je být upoután na kolečkové křeslo, být v místnosti v menšině nebo zažít jinou obtížnou situaci,“ konstatuje.

Jeho firma pomáhala hotelovému řetězci Hilton s vývojem virtuální reality, kde si mohli zaměstnanci z kanceláře vyzkoušet všechny hotelové profese od práce na recepci až po úklid pokojů. Po úspěšném pilotním projektu se tato možnost rozšířila do šesti kancelářských prostor Hiltonu po celém světě.

Pomoc v boji proti platové nerovnosti pohlaví

Nová vlna technologických firem nyní hledá inovativní cesty využití VR na pracovišti. Třeba Vantage Point vyvinula tréninkový program na bázi virtuální reality na obranu proti sexuálnímu harašení na pracovišti. Uživatelé procházejí různými situacemi, jako je třeba kancelářská oslava, kde se stírají hranice mezi profesionálním a osobním postojem. Vybírají si, jak budou reagovat na konkrétní poznámky a chování.

VR pomáhá zaměstnanci vnímat řeč těla, tón hlasu a zažít kontext celé situace,“ popisuje zakladatel firmy Morgan Mercer. Ten v současné době vytváří program, který ženám pomůže naučit se vyjednávat a říct si o vyšší plat. „Budete sedět se svým šéfem u jednoho stolu a vyjednávat. A své výsledky si pak porovnáte s kolegy. Pro rovnost pohlaví to bude neuvěřitelně přínosné,“ slibuje si.

Českobudějovická firma Holistic management v nejbližší době představí virtuální zasedačku. „Představte si, že pracujete na projektu se svými kolegy z různých částí státu či světa v jedné virtuální místnosti. Prostředí místnosti si nastavíte tak, aby co nejvíce podporovalo vaši kreativitu a začnete tvořit s kolegy novou procesní strukturu či produkt,“ popisuje šéf firmy Leoš Kubíček.

„Místo záznamu na flipchart schéma tvoříte ve virtuálním 3D prostoru. Tím se stává přehlednější a práce je tak efektivnější. Navíc vidíte své kolegy i ve virtuální realitě jako naživo. Naskenováním jejich podoby se vytvoří „avatar“, který je od reálné postavy k nerozeznání. Spoluprací na dálku tak šetříte svůj čas, peníze a také životní prostředí,“ doplnil.