Západ trápí zpožděná výstavba větrných elektráren. Ohrožuje globální cíle

Mezi zpožděné záměry se řadí třeba americký projekt Commonwealth Wind poblíž Massachusetts, který měl být jednou z největších větrných farem v USA a podle původních odhadů měl zajistit dostatek energie až pro 700 tisíc amerických domácností.

Podobná situace panuje i v Evropě, kde se zatím odkládá výstavba větrných parků poblíž německého pobřeží, se kterou se původně urychleně počítalo pro snížení vlivu fosilních paliv na stávajícím energetickém mixu.

„Dopady inflace, prudkého zvýšení úrokových sazeb nebo problémů v dodavatelských řetězcích nám brání v tom, abychom projekt Commonwealth posunuli do zdárného konce,“ uvedl minulý měsíc výkonný ředitel společnosti Avangrid Pedro Azagra Blazquez.

„Ziskovost byznysu s větrnou energií na moři je nyní silně omezena,“ dodal pro agenturu Bloomberg Thoms Arentsen, který je partnerem poradenské společnosti Bain.

5. srpna 2022

Podle analytiků agentury BloombergNEF musí ale svět své investice do obnovitelných zdrojů rychle navýšit. Každý rok by se tímto směrem měl alokovat asi bilion dolarů (zhruba 22 bilionů korun). Jinak se státům nepodaří do roku 2050 snížit globální emise uhlíku tak, jak je z jejich strany plánováno.

Vysoké vstupní náklady

Oproti tradičnějším elektrárnám vyžadují ty na obnovitelné zdroje úhradu většiny nákladů ještě před započetím ostrého provozu. I proto je toto odvětví velmi citlivé na změnu podmínek v oblasti financování i na strukturu a výši výdajů, které s výstavbou souvisí. Kupříkladu v případě tepelných elektráren je velkou rozpočtovou položkou palivo, které se spotřebovává po celou dobu její životnosti. U těch větrných tomu tak ale není.

Výstavba větrných farem na moři zároveň není levnou záležitostí. Vyžaduje výstavbu obřích turbín či položení kilometrů měděných kabelů pro jejich připojení k rozvodným sítím na pobřeží. Jejich výhodou ale je, že tyto elektrárny mají třeba oproti těm na pevnině mnohem vyšší výrobní potenciál.

Analytici upozorňují, že kapitálové výdaje pro rozvoj větrných elektráren na americké pevnině vystoupaly za poslední dva roky o více než 16 procent a podobně je na tom i skoro celý svět. Výjimkou je snad jen Čína, které se daří držet náklady na uzdě. Tato země by i proto měla letos zdvojnásobit své přírůstky větrných elektráren na moři a díky tomu by tato země měla stát až za polovinou takto vyprodukované světové energie.

Situace v Evropě je do budoucna komplikovaná i proto, že v době energetické krize se evropské státy rozhodly odčerpat od energetických společností přebytečné zisky. Na výrobce uvalily daně z neočekávaných zisků, které se do jejich finančních výsledků promítly. Mnohé společnosti varovaly, že toto opatření přidusilo rozvoj do budoucna. Jde třeba o skupinu Energy UK, která má významný tržní podíl ve Spojeném království.