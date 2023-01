Hazard, obchvat, větrná elektrárna. Prezidentskou volbu doplní referenda

Referendum je podle zákona platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek referenda je pro zastupitele závazný, pokud by pro něj hlasovala nadpoloviční většina hlasujících a současně minimálně 25 procent všech oprávněných voličů.

V Karlových Varech se o stavbě repliky litinové kolonády místo současné Vřídelní kolonády hlasovalo už před pěti lety. Referendum tehdy ale nebylo platné, voličů se zúčastnilo málo. Aktivistům, kteří za návrat litinové kolonády bojují, se podařilo nasbírat dost podpisů pro to, aby město muselo referendum vyhlásit znovu. Podle vedení města se ale ani v případě souhlasu voličů se stavbou repliky kolonády moc nezmění, město na ni nemá peníze.

Současná Vřídelní kolonáda byla postavena v 70. letech minulého století ve stylu brutalismu. Podle odpůrců ale nezapadá do vzhledu města. V lednu 2018 hlasovalo v referendu 33,66 procenta voličů, většina z nich se tehdy vyslovila pro návrat litinové kolonády v podobě z roku 1879.

V Horní Řasnici na Liberecku budou lidé rozhodovat o výstavbě větrných elektráren. Společnost W.E.B Větrná energie má v plánu nad údolím s obcemi Horní Řasnice, Dolní Řasnice a Krásný Les postavit devět větrných elektráren o celkovém výkonu 37,6 až 55,8 megawattu. Část místních je proti. Mají obavy z přílišné blízkosti elektráren u domů, hluku, negativního vlivu na krajinu i velikosti elektráren.

Firma obce z Frýdlantska oslovila už před třemi lety. Tehdy v anketách obyvatelé všech tří obcí její záměr podpořili. Podle odpůrců jim ale společnost prezentovala projekt s elektrárnami o menším výkonu.

Referendum o podpoře výstavby větrných elektráren na území obce se koná také v Pteníně na jihu Plzeňska. Místní budou hlasovat, zda má obec přijmout od investora miliony korun na rozvoj.

Hlasovat lidé budou v pátek a v sobotu 13. a 14. ledna. Vyplývá to z informací na webu ministerstva vnitra a z informací ČTK.

O vyhlášení místního referenda v Opatovicích nad Labem na Pardubicku o chystané stavbě velké průmyslové haly rozhodl krajský soud. Spolek Sousedé proti hale nasbíral pro návrh na vyhlášení referenda přes 600 podpisů. Zastupitelé Opatovic loni v září nerozhodli o vyhlášení referenda, podle soudů aktivisté podali svůj návrh 4. července, o dva dny později, než měli. Přípravný výbor se proto obrátil na pardubickou pobočku Krajského soudu v Hradci Králové, aby referendum vyhlásila místo obce, a soud jim vyhověl.

Lidé by v referendu měli odpovědět na otázku, zda požadují, aby orgány obce Opatovice učinily veškeré možné kroky k tomu, aby zabránily výstavbě průmyslové, výrobní, logistické, montážní nebo skladové haly na konkrétních pozemcích. Průmyslovou halu o výšce 16,5 metru chce investor vybudovat na poli mezi velkou okružní křižovatkou a Čeperkou.

V Horních Bludovicích na Karvinsku budou obyvatelé odpovídat na otázku, zda souhlasí, aby se obec pokusila zabránit stavbě haly na výrobu a zpracování plastových výrobků.

V Dobříši na Příbramsku se uskuteční referendum o zástavbě v okolí města. Impulsem k návrhu referenda byla diskuse o zástavbě v oblasti Brodce. Lidé se mají vyjádřit k tomu, zda by městské pozemky v Brodcích měly zůstat nezastavitelné. Zároveň bude referendum zjišťovat, zda mají být zachována a zpřesněna pravidla etapizace v územním plánu, tedy aby se na dalších místech začalo stavět až poté, co bude zastavěno 85 procent plochy rozestavěných lokalit. Vyslovit by se lidé měli i k tomu, zda se má město rozvíjet do okolí na úkor zemědělské půdy, zeleně či lesů.

V pražských Řeporyjích se lidé mohou vyslovit k výstavbě bytových domů na místě bývalého Trunečnova mlýnu v přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí a v Dudíně na Jihlavsku k možné výstavbě domova pro seniory. Obyvatelé Kladna budou mít možnost rozhodnout o tom, zda má město na celém svém území zakázat hazardní hry.