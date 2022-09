Žádná škola, žádný McDonald’s. Státní svátek kvůli pohřbu mnohé Brity zaskočil

Navzdory pochmurné náladě, která v Británii zavládla po smrti královny Alžběty II., vyvolalo rozhodnutí o uzavření velké části britské ekonomiky v den jejího pohřbu kritiku či přinejmenším zmatek. Informaci přinesl britský portál Bloomberg.

Pokyny týkající se dne královnina pohřbu představovaly dilema především pro podniky, jako jsou obchody, restaurace, hospody a hotely. Pokud by zavřely, aby umožnily zaměstnancům volný den, riskovaly by obvinění z odepření základních služeb veřejnosti. Mít otevřeno by však vyžadovalo personální zajištění fungování podniků. Zaměstnancům by však v takovém případě nemohli strhnout mzdu, pokud by chtěli truchlit nebo vzdát hold královně.

Některé firmy se s tímto rozhodnutím potýkaly jen velmi těžko a vysloužily si kritiku veřejnosti. Například společnost Center Parcs, která v Británii provozuje pět středisek volného času, uvedla, že v pondělí zavře. To by znamenalo, že rodiny trávící tam volno budou muset zkrátit své pobyty a buď cestovat domů, anebo si najít jiné ubytování.

Po odmítavé reakci veřejnosti se firma nakonec rozhodla umožnit návštěvníkům pobyt. Uvedla však, že hosté budou muset zůstat ve svých pokojích nebo chatkách. To však vyvolalo další vlnu protestů. Firma nakonec uvedla, že se klienti sice budou moci procházet po jejích parcích a prázdninových vesnicích, její zařízení se ale v den pohřbu uzavřou.

„Je třeba najít rovnováhu mezi potřebami zaměstnanců, zákazníků a vnímáním veřejnosti,“ říká Simon Neville, ředitel mediální strategie v komunikační firmě SEC Newgate. Po smrti královny společnostem doporučili, aby se zastavily, nadechly, uklidnily a vše si promyslely... „Zdá se, že společnost Center Parcs si to dostatečně nepromyslela,“ míní Neville.

Šalamounské řešení

Některé společnosti zaujaly ke královnině pohřbu výrazně odlišný postoj. Řetězec restaurací J D Wetherspoon čekal až do čtvrtečního rána, tedy téměř týden po její smrti, aby zveřejnil své rozhodnutí, zda nechá otevřené hospody v centru Londýna a na důležitých dopravních uzlech. Ostatní pobočky však nechá zavřené až do konce pohřbu, který se očekává kolem 13. hodiny místního času.

Její konkurent, společnost Greene King, již dříve uvedl, že hospody s televizory budou otevřeny tak, aby na nich lidé mohli pohřeb sledovat. Dveře těch bez obrazovek se znovu otevřou až po pohřbu. „Naše podniky jsou místem pro setkávání komunit,“ ospravedlnila společnost v prohlášení. Úřady již dříve doporučily podnikům, aby zůstaly otevřené, zejména pak restauracím a barům.

Zatímco mnoho britských hospod tak zůstává v pondělí otevřených, většina obchodů se rozhodla zavřít s výjimkou poboček v centru Londýna. Tam se totiž očekávají obrovské davy lidí. Mnoho z těch, kteří se v hlavním městě shromáždí, bude do metropole cestovat z jiných částí Velké Británie. To vyvolává oprávněné pochybnosti, zda londýnská dopravní infrastruktura vůbec obstojí.

Pohřeb se dotkne i HDP

Rozsah odstávky v celé zemi je značný a tak i ekonomové s obavami očekávají výraznější zásah do hrubého domácího produktu než obvykle.„Mimořádné svátky v minulosti obvykle snižovaly růst HDP v daném měsíci o půl až jeden procentní bod,“ říká Paul Dales ze společnosti Capital Economics. „Vzhledem k tomu, že tento rok je neobvyklý a ruší nebo odkládá se více událostí a aktivit než kdy jindy, můžeme se pohybovat směrem k horní hranici tohoto rozpětí,“ dodal ekonom. Bank of England již dříve předpověděla recesi ve Spojeném království, která začne v posledním čtvrtletí letošního roku.

McDonald’s zavře v pondělí všechny své pobočky nejméně do 17:00. Řetězec kin Vue uvedl, že v pondělí bude přenášet pohřeb, ale jinak nebude promítat žádné filmy. Ordinace londýnských praktických lékařů budou také zavřené, lékaři z nemocnic z tohoto data odložili naplánované prohlídky a již nyní se potýkají s mnoha stížnostmi pacientů. Britská cyklistická federace doporučila lidem, aby v době pohřbu nejezdili po městě na kole. Poté, co se tomuto pokynu vysmály tisíce lidí na sociálních sítích, změnila názor.

Na britskou veřejnost zřejmě neudělal velký dojem způsob, jakým se k pondělku postavily firmy a organizace veřejného sektoru. Podle průzkumu agentury YouGov si více než polovina z nich myslí, že odkládání nepodstatných lékařských zákroků je špatné, zatímco méně než třetina s tímto rozhodnutím souhlasí. Pouze 13 procent respondentů považuje za správné, že lidé musí kvůli pohřbu opustit předem rezervované ubytování, jak původně navrhovala společnost Center Parcs.

Navíc 58 procent respondentů souhlasí s tím, že kondolenční projevy společností po smrti královny byly předneseny čistě z důvodu udržení pozitivní image společnosti, a pouze 28 procent z nich je považuje za upřímné.

„Důležité je, abyste reagovali způsobem, který odpovídá hodnotám vaší značky, vašemu podnikání a vašemu odvětví,“ říká George Pascoe-Watson, předseda poradenské společnosti Portland. „Ať už se rozhodnete jakkoli, vždy se najdou se lidé, kteří s tím nebudou souhlasit,“ uzavírá podle Bloombergu.