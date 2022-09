Nepozvali Putina, Lukašenka i Trumpa. Pohřeb královny, obří diplomatická akce

Británie se spolu se západními spojenci snaží izolovat Rusko a Bělorusko na světové scéně pomocí ekonomických sankcí a dalších kroků, kterými západ reaguje na ruskou invazi na Ukrajině.

Ruský prezident Vladimir Putin přitom vyloučil, že by na pohřeb přiletěl ještě dříve, než by mohl být vůbec pozván. „Tuto variantu nezvažujeme,“ uvedl mluvčí Kremlu Dmitrïj Peskov již v pátek.

Sankce proti Myanmaru

Myanmar a jeho armáda se rovněž staly předmětem britských sankcí, protože Londýn zvyšuje podporu menšině Rohingů, kteří žijí v jihozápadní části země.

Očekává se, že se královnina pohřbu zúčastní přibližně 500 zahraničních hodnostářů, přičemž pozvánky zaslala Velká Británie většině čelních představitelů všech zemí, se kterými Británie udržuje diplomatické vztahy.

Svou účast už potvrdili například americký prezident Joe Biden s jeho manželkou Jill, francouzský prezident Emmanuel Macron s jeho ženou Brigitte Macronovou, předsedové vlád Kanady, Austrálie a Nového Zélandu nebo vládci monarchií Japonska a Španělska.

Pohřeb královny Alžběty II bude s velkou pravděpodobností jedním z největších diplomatických setkání za poslední roky.

Pozvání nedostal ani exprezident Trump

Trumpovi opakované vyjádření soustrasti v médiích a na sociálních sítích pozvání nezajistilo. Britové se totiž rozhodli zvolit méně obvyklý způsob zvaní smutečních hostů.

Odklon od tradice znamená, že bývalí američtí prezidenti nebudou na pohřeb pozváni. Místo toho se této pocty dostane pouze současným hlavám států a jejich partnerům či partnerkám.

„V USA padly otázky, zda bude pozván Donald Trump, ale britské zdroje myšlenku, že by mohl doprovázet americkou delegaci, odmítly a uvedly, že pro Bidenovy předchůdce nebude místo,“ informoval londýnský deník The Times.

SPECIÁL Britská královská rodina

CBS News v pondělí uvedla, že prezident Biden a jeho manželka budou jedinými oficiálními zástupci USA na pohřbu. „Nebude tam žádná delegace, protože na pohřeb máme pouze dvě místa,“ řekl jeden z vysokých úředníků hlavnímu zpravodaji CBS.

„Biden by měl Trumpa zahrnout, stejně jako [byl] zahrnut Obama s Mandelou,“ řekl vysoce postavený Trumpův poradce listu The Daily Beast s odkazem na to, jak byli na pohřeb bývalého jihoafrického prezidenta pozváni světoví lídři.

Vycházeli spolu „fantasticky dobře“

V pokynech britského ministerstva zahraničí se uvádí: „Vzhledem k omezenému prostoru na státním pohřebním obřadu a souvisejících akcích nesmí být vpuštěni žádní další členové rodiny, personálu nebo doprovodu hlavního představitele.“

„Nechť Bůh žehná královně, nechť navždy vládne v našich srdcích a nechť Bůh drží ji a prince Philipa v trvalé péči,“ uvedl Trump po královnině úmrtí.

Trump se často chlubil svým vztahem s královnou a říkal, že když se setkali v době, kdy byl prezidentem, „vycházeli spolu fantasticky dobře“ a že plánované patnáctiminutové setkání se díky kvalitě jejich osobní interakce organicky protáhlo na hodinu.