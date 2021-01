Británie neplní své sliby, stále vyváží plastový odpad do chudých zemí

V souvislosti s odchodem z Evropské unie Velká Británie avizovala, že i po brexitu bude klást velký důraz na enviromentální témata. Mezi takové patří i problematika plastového odpadu, neboť v pomyslné tabulce producentů se nachází na druhém místě hned za Spojenými státy. Zhruba dvě třetiny plastového odpadu také vyváží. Často právě do rozvojových zemí, kde s odpadem nevhodně nakládají.

Britské odvětví odpadu a recyklace bylo po dobu více než dvaceti let silně ovlivňováno normami z Evropské unie. Velká část práva Spojeného království byla v oblasti životního prostředí postavena na jejích směrnicích. Ty stanovují minimální požadavky, které musí členské státy Evropské unie plnit.

Od ledna platí nová pravidla

K prvnímu lednu letošního roku se regulace v oblasti nakládání s plastovým odpadem v Evropské unii ještě zpřísnila. Nově není možné vyvážet plastový odpad do zemí, které nejsou členy mezinárodní organizace OECD.

Evropská unie přistoupila k tomuto kroku na základě dodatku k Basilejské úmluvě z roku 2019. Tehdy se zúčastněné státy dohodly, že zakážou vývoz směsných či znečištěných plastů do zemí, které si s tímto odpadem nedokážou poradit.

„Zákaz vývozu plastového odpadu do rozvojových zemí nás konečně přiměje přemýšlet nad zbytečně vysokou spotřebou plastů. Je to signál, že nadvýrobě plastů odzvonilo. Plastový odpad zamořuje nejen mořské pláže, ale i naše lesy a další přírodní stanoviště. Je proto třeba začít zálohovat i PET lahve na nápoje, aby se zabránilo jejich volnému vyhazování,“ řekl tehdy Jindřich Petrlík z neziskové organizace Arnika, která usiluje o lepší životní prostředí.

Velká Británie však avizovala, že k této regulaci jen tak nepřistoupí. Nyní by měl být tento export prováděn na základě předchozího informovaného souhlasu, kdy příjemce tohoto odpadu musí s dovozem plastů souhlasit. Proti jsou však ekologové, podle kterých tento systém povede ke značnému zneužívání.

„Předpokládali jsme, že Spojené království bude Evropskou unii následovat. Je pro nás velmi šokující, že místo toho budou stále umožňovat vývoz kontaminovaných a obtížně recyklovatelných plastů do rozvojových států po celém světě,“ řekl pro list The Guardian Jim Puckett, ředitel organizace Basel Action Network, která lobuje proti vývozu toxického odpadu do rozvojových zemí.

Vyváží hlavně do jihovýchodní Asie

Podle posledních údajů analyzovaných organizací Last Beach CleanUp vyvezlo Spojené království za září 2020 až 7133 tun odpadu do zemí mimo OECD. Šlo o státy jako je Malajsie, Pákistán, Vietnam, Indonésie či Turecko. Odpad, který není možné recyklovat, obvykle končí nelegálním spalováním nebo ukládáním na skládky. Často se dostává i do oceánu.

„Je znepokojivé vidět, že si Spojené království přeje pokračovat v těchto nesprávných praktikách a využívat tak rozvojové země jako skládky. V Indonésii jsme zdokumentovali velké množství dovezeného plastového odpadu ze Spojeného království, který byl vyhozen v zemědělských oblastech“, uvedl Yuyun Ismawati, aktivista z indonéské ekologické skupiny Nexus3 Foundation.

„Byli bychom rádi, kdyby Spojené království ukázalo své vůdčí postavení a v souladu s Evropskou unií zakázalo vyvážet plasty do zemí mimo OECD. Pokud to dokáže 27 států Evropské unie, pak Spojené království určitě také. Doufám, že Spojené království včas přehodnotí svůj postoj,“ uvedl pro list The Guardian právník specializující se na oblast životního prostředí Tim Gabriel.

Stínový ministr životního prostředí, potravinářství a rozvoje venkova Velké Británie Luke Pollard uvedl, že vláda neplní své závazky. „Vláda učinila velké sliby. Tvrdila, že bude klást důraz na environmentální normy z Evropy a že zakáže vývoz plastového odpadu. Britové očekávají, že se bude více recyklovat doma.“

Mluvčí britského ministerstva životního prostředí, potravinářství a rozvoje venkova uvedl, že vláda se sice zavázala zakázat vývoz veškerého plastového odpadu do zemí, které nejsou členy OECD, neposkytla však přesný časový harmonogram.