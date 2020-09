Nesnášel plasty. Teď z nich jeho firma dělá materiál vhodný pro rostliny

Spustili jste novou linku na výrobu netkané textilie, která denně zvládne až 20 tun materiálu. Jak se to projevilo?

Docela razantně. Nová linka má o 30 procent vyšší produktivitu než naše stávající. Je i technologicky pokročilá a dovoluje nám směšovat rozdílné materiály, z čehož plynou lepší vlastnosti výrobků. Linka je plně automatizovaná, k obsluze jsou třeba jen dva lidé na nasypání suroviny, odvezení hotových rolí a hlídání softwarového nastavení. Na trhu s geotextiliemi nám linka dává výhody oproti konkurenci. Její produktivita a nenáročnost na obsluhu je znát v ceně pro zákazníky, která může být o něco nižší.

Linka dokáže produkty obohatit třeba antibakteriálním stříbrem, k čemu se to hodí?

Antibakteriální materiály s obsahem stříbra se využívaly a využívají v době koronaviru na šití roušek – po určité době zabije bakterie a neztratí svou funkčnost ani po pěti šesti praních. Je to materiál budoucnosti, jeho možné využití ve zdravotnictví teprve objevujeme. Zjišťujeme, ve kterých dalších odvětvích se dá využít. Spolupracujeme i s vysokými školami a výzkumnými ústavy, se kterými vyvíjíme upravená vlákna, například odpuzující vodu nebo s rozdílnou vodivostí. Retex dokáže všechny tyto typy vláken zpracovávat.

Investice 250 milionů za linku byla největší v historii firmy. Neuvažovali jste, že posunete její spuštění kvůli koronaviru?

Linku máme od jednoho ze tří nejlepších výrobců na světě, jenž ji měl předat do provozu už v červnu 2018, ale velmi dlouho ji technicky ladil. Už jsme byli docela nedočkaví, protože hrozilo, že na linku nedostaneme dotace. Bylo to hodně vypjaté. Linku jsme přebírali v listopadu, kdy o covidu ještě nikdo nevěděl. Plnou výrobu jsme spustili v lednu. Co nám ale covid znesnadnil, bylo hledání nových zákazníků.

Zasáhl vás tedy koronavirus nějak? Jaký objem vyvážíte?

Když jsem ve firmě před třemi lety začínal, Retex měl 82 procent výroby pro automobilový průmysl. Což bylo ekonomicky nebezpečné, stejně jako to, že 50 procent bylo pouze pro jednu firmu, která dokonce deklarovala, že od nás časem odejde. Víte, přišel jsem z úplně jiného odvětví – dělal jsem dlouhou dobu manažera v nadnárodní firmě – a tam jsme řešili v letech 2008 a 2009 krizi, kdy jsme museli propustit stovky lidí právě z důvodu výrobního programu zaměřeného pouze na jedno odvětví průmyslu. Uvědomovali jsme si, že taková situace s jednostranným zaměřením výroby by byla v době krize velmi nebezpečná. To byl důvod, proč jsme začali portfolio Retexu měnit.

A změna se povedla?

Ještě před covidem jsme se dostali na poměr 50 na 50 s dalšími odvětvími. Tedy objem výroby byl skoro stejný, ale našli jsme nová odvětví pro uplatnění nových výrobků. Kdybychom byli vázáni jen na automotive, tak by nás koronavirová krize hluboce zasáhla. Takto jsme tu dobu ekonomicky zvládli a červenec byl nejsilnějším červencem v historii firmy, která je dnes mnohem ekonomicky stabilnější. Co se exportu týče, před třemi lety byl na 27 procentech, dnes je na 50.

Kde se běžný spotřebitel setká s vašimi výrobky?

V prvé řadě v autech. Jde o veškeré koberce v interiéru a kufru. Dále jsou to geotextilie s uplatněním při výstavbě dálnic, silnic, kolejových svršků, nových domů a bazénů. Velice úspěšní jsme také v akustických a tepelných izolacích, které se využívají jak v autech a kolejových vozidlech, tak v myčkách, sušičkách, kotlích nebo bojlerech. Právě nyní jsme před podpisem velkých projektů s největší českou firmou na výrobu kolejových vozidel. Velmi úspěšní jsme také při aplikaci našich materiálů v zelených střechách. Pokud se týká nových projektů, dokončujeme vývoj materiálu pro jednoho z největších výrobců bílé techniky a máme před certifikací tepelně-akustických materiálů do krovů střech.

Jak dlouho trvá cesta od nápadu k uznanému výrobku?

Máme svoje oddělení vývoje, ale vzhledem k tomu, že dochází k rychlému rozšiřování našeho výrobního portfolia, začali jsme intenzivně spolupracovat i s vysokými školami a výzkumnými ústavy. Také se nám povedlo angažovat lidi do vývoje, kteří o textiliích hodně vědí. Dá se říct, že od nápadu po prodej hotového výrobku to je asi rok a půl.

Vždycky to na konci vyjde?

Většinou ano, jsme úspěšní. Nevzdáváme se v půli cesty a neustále hledáme možnosti využití, i když prvopočátek nápadu byl jiný. Například jsme si řekli, že budeme hledat možnosti našich materiálů při výrobě roušek, a zjistili jsme, že nově vyvinutý materiál můžeme aplikovat v obuvnictví.

Ještě ke spolupráci se studenty. Vychováváte si budoucí zaměstnance?

Ano, máme ve firmě již několik absolventů.

Mají vůli stěhovat se na malé město? I znojemští podnikatelé si stěžují na špatnou dostupnost…

Myslím, že Znojmo je proti Krumlovu v tomto ohledu ještě zlaté. Když potřebujete získat kvalitní manažery se zkušenostmi, v Krumlově je jejich počet limitován, takže většina manažerů je z Brna a Znojma. A musíte je přesvědčit, že práce v Retexu pro ně má smysl. Není to úplně jednoduché, ale daří se to.

A celkově – máte dost lidí?

Máme 230 zaměstnanců. Před rokem nebo dvěma byla ohromná fluktuace. Firma jako zaměstnavatel nebyla až tak finančně zajímavá, a když jsme to pocítili opravdu velkými odchody, museli jsme změnit přístup. Dnes jsme naopak velice slušně platící firmou a v souvislosti s koronakrizí jsme nepropustili jediného člověka a další nabíráme.

V Retexu se aplikuje cirkulární ekonomika, tedy využití odpadu jako zdroje. Co všechno zužitkujete? Vím, že PET lahve…

PET lahve až sekundárně, protože ty se prvně zpracovávají na vlákna a až ta využíváme. Retex, to znamená recyklace textilií. A každý si to může představit, když vidí v ulicích kontejnery na oblečení. Toto oblečení jsme schopni zpátky potrhat na vlákna, která dále zpracováváme. To je paradox! Miloval jsem keramiku, protože jde o přírodní materiál, a nesnášel jsem plasty. A najednou zjistím, že z nich můžeme vytvořit materiál, na kterém se daří rostlinám. To samé platí i pro tepelné izolační a akustické materiály, založené zase na oblečení z kontejnerů.

V jakém stavu se k vám to oblečení z kontejnerů dostává?

Přímo celé svetry, kalhoty, ručníky… Letos jsme koupili novou trhací linku, jednu z nejlepších, která dokáže potrhat opravdu cokoliv. Vše do ní naházíte a ona odseparuje knoflíky a zipy a zůstanou jen tkaniny. A z nich máme docela kvalitní vlákna. Zrecyklovat lze většinu oblečení. Ale třeba i pásy z aut. Ty mají výhodu, že jsou hodně pevné. Takže je přidáváme do materiálů, což nám přináší určité vlastnosti. Třeba i vytrhané koberce z aut můžeme využít na zelenou střechu nebo na akustiku do pračky nebo ledničky.

Co máte dál ve svém byznysplánu?

Chceme dále rozšiřovat naše výrobní portfolio materiálů s přidanou hodnotou a být aktivní na čtyřech světadílech do roku 2025. Dnes máme pobočku v Rusku a zastoupení v Číně.

Jste ryze česká firma.

To mě lákalo při mém vstupu do firmy. Dlouhou dobu jsem pracoval v nadnárodní společnosti na výrobu sanitární keramiky a to, co se v ní rozhodovalo rok a půl, je u nás rozhodnuto za pět minut. Naší devízou je velká dynamika a velmi krátká reakční doba. Řekneme si, že chceme vyrábět uhlíková vlákna, a pro nadnárodní společnost je to cesta na tři roky. My máme za tu dobu kompletně celé portfolio, všechny certifikace a spoustu zákazníků. Na tom v Retexu hodně stavíme. Hledáme místa, kde jsou naši konkurenti nepřipravení, a zaútočíme. Snažíme se střílet a dávat góly.