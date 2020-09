Velký mýtus o recyklaci: čím víc lidé třídí, tím víc odpadu vyprodukují

12:00

Vypadá to, že snaha o co největší třídění odpadů a jejich recyklaci má nečekaný dopad. Ještě větší množství odpadů. Jak je to možné? Podle některých ekologů, které cituje bruselský magazín Politico, totiž třídění skla, plastů či papíru snímá ze spotřebitelů pocit provinění.