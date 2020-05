Češi třídí jako o život, velká část odpadu však stejně skončí na skládce

Svůj odpad pravidelně třídí více než 70 procent Čechů, uvádí EKO-KOM. V roce 2019 vytřídil každý z nich v průměru o dva kilogramy více než předloni. Celkový objem separovaného odpadu v posledních letech setrvale roste, v roce 2000 byl průměr na osobu a rok 12 kilogramů. Roste také počet barevných odpadkových košů, v Česku už jich je téměř půl milionu.

Lidé nejvíc vrací do oběhu papír (u nějž míra třídění dosáhla 88 procent) a sklo (79 procent), nejméně pak nápojové kartony (25 procent).

„Členské státy Evropské unie včetně České republiky musí již za několik let splnit nové ambiciózní cíle vyplývající z požadavků balíčku cirkulární ekonomiky. V praxi to bude znamenat třídit veškerý odpad. Obce i jejich občané se na to již začínají intenzivně připravovat,“ uvedl generální ředitel EKO-KOM Zbyněk Kozel.



V roce 2019 se prostřednictvím sběrných systémů obcí shromáždilo přes 693 tisíc tun vytříděných odpadů, o čtyři procenta více než předloni. EKO-KOM buduje a udržuje síť barevných popelnic pro třídění odpadu z domácností, svou činnost financuje z peněz povinně vybraných od výrobců zboží podle objemu obalů dodaných spolu s výrobky na trh.



Obaly od tyčinek nikdo nechce

Zatímco ve třídění jsou Češi dobří, s opětovným využívání odpadu je to horší, zejména co se týče obsahu žlutých popelnic. „Oproti vytříděnému množství plastů se materiálově využije, tedy recykluje, méně než polovina. Záleží na výkonu jednotlivých třídících linek,“ říká Soňa Jonášová z Institutu cirkulární ekonomiky.

PET láhve, tvrdé plasty z drogerie či průhledné folie se podle ní zrecyklují téměř všechny, protože jde o cenný materiál. „Ale po zbytku odpadu, například nejrůznějších obalech od tyčinek, poptávka není, a to se buď vozí na skládky nebo spaluje,“ popisuje Jonášová.

Také papírového odpadu se v ČR zpracuje pouze zlomek. Z dat Asociace českého papírenského průmyslu (ACPP) vyplývá, že v letech 2017 až 2019 se v tuzemsku ročně vysbíralo kolem milionu tun sběrového papíru. Spotřebovala se však pouze pětina tohoto množství, drtivá většina papíru se vyvezla do zahraničí.

Zdroj: ACPP

„Zpracovatelské kapacity nejenže nerostou, ale klesají, neboť zastaralá strojní zařízení se odstavují z provozu. V roce 2010 se zpracovalo 321 tisíc tun, přičemž sběr tehdy činil 729 tisíc tun,“ uvedl dříve Miloš Lešikar z ACPP.



Podle ministerstva životního prostředí má zvýšení míry recyklace pomoci nový zákon o odpadech, který nyní leží ve Sněmovně před druhým čtením. Jako motivace má zafungovat postupné zdražování skládkování. Unijní odpadová směrnice EU pak počítá s tím, že v roce 2035 budeme recyklovat 65 procent komunálního odpadu.