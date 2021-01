Pláže Bali jsou zahlceny plastovým odpadem, denně ho přibudou desítky tun

Nadměrné množství plastového odpadu nashromážděného na balijských plážích je každoroční událostí zapříčiněnou obdobím monzunů, svoji vinu však nese i špatné nakládání s odpady i celková globální krize znečištění moří.

Na místních plážích se během posledních dnů objevily desítky tun odpadu. Wayan Puja, člen místní agentury pro životní prostředí a sanitaci, uvedl, že na jejich vyčištění s týmem sice tvrdě pracuje, ale odpadky stále přicházejí. „Každý den zde nasazujeme náš personál a nákladní automobily,“ přiblížil situaci.

Již v dubnu 2020 zahájila indonéská vláda práci na národní strategii boje proti plastovému odpadu, který ovlivňuje mořské prostředí a hospodářství země.

Doktorka Denise Hardestyová, pracovnice australské vědecké agentury CSIRO a odbornice na globální znečištění plasty, tento trend potvrdila. „Není to nic nového, nepřekvapuje to a děje se to každý rok, v posledním desetiletí to dokonce roste,“ uvedla odbornice, která spolupracuje právě i na národní strategii proti plastovému odpadu.

Uvedla, že rostoucí množství plastového odpadu má souvislost s globálním nárůstem jeho výroby a nárůst znečištění pláží zaznamenaly země po celém světě. „V zemích, kde panují silné monzuny, však nacházíme jejich mnohem silnější sezonní vliv,“ doplňuje vědkyně.

Agentura CSIRO doufá, že v Indonésii zavede novou metodu, která využívá dálkové kamery a umělou inteligenci ke sledování odpadu a identifikaci nejhůře zasažených míst.