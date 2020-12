Dva dobrodruzi se vrátili z cest do Varů a otevřeli si bezobalový obchod

Otevřeli si vlastní obchod a komunitní centrum jménem Noplastico, ve kterém se snaží nabízet sortiment bez plastových obalů a pořádat i tematické přednášky či workshopy.

K dostání jsou zde základní potraviny, ale také různé speciality, které se jinak špatně shánějí. Většina produktů pochází z ekologického zemědělství. Nechybí ani stáčená přírodní drogerie a kosmetika. Letos v listopadu obchod oslavil první rok od svého vzniku.

„Na začátku jsme měli pouze zkušenost s prodejem jako takovým, ale nikdy jsme neměli vlastní obchod, natož vlastní obchod bez obalů. Takže za ten první rok jsme se toho hlavně hodně sami naučili. Snažili jsme se také dát do kupy širokou komunitu lidí, kteří mají zájem nejen o ekologické nakupování, ale mají celkově komunitní smýšlení. Naše zákazníky chceme znát osobně a své nadšení společně sdílet. To se za ten rok, myslím, povedlo,“ shrnul začátky podnikání Vostrčil.



Sklenicový bazar

Lidé podle Vostrčila nemají problém nosit si na nákupy vlastní nádoby a látkové sáčky. Do těch si potraviny buď sami nebo s pomocí obsluhy naberou a následně zaplatí podle váhy. Pokud někdo vlastní obaly nemá, může si zde zakoupit obaly recyklovatelné či si zdarma vybrat ve zdejším sklenicovém bazaru.

„Každý plastový obal, který se vyhodí do běžné popelnice, skončí na skládce, kde může ležet desítky a stovky let. Pokud tento obal můžu nahradit něčím, co se dá efektivně recyklovat, znovu použít, nebo ještě lépe když obal vůbec nemusí existovat, tak nevidím důvod, proč plast používat,“ vysvětlil Vostrčil svou filozofii.

I on však přiznává, že ani u nich doma se plastový odpad zatím zcela odbourat nepodařilo.

„Sami používáme všechno, co prodáváme, jenomže zatím nemáme v sortimentu žádné mléčné výrobky, maso ani uzeniny. Takže se nám sem tam doma něco objeví. Ale jsme ještě na začátku. Je to cesta. Spolu se zákazníky si často radíme zajímavé tipy, co a kde se dá bez obalů zvládnout pořídit, což je na tom setkávání to kouzelné,“ popsal cestovatel a obchodník.

Zatímco rozvoj obchodu během jeho prvního roku fungování hodnotí Vostrčil kladně, rozvoj komunitního místa vnímá jako výzvu do dalších let podnikání. „Plány nám samozřejmě překazil covid. Stihli jsme udělat několik přednášek a workshopů, ale ne tak, jak jsme plánovali. Aspoň jsme ale na rozdíl od jiných mohli mít obchod otevřený, takže si nestěžuji,“ vysvětlil podnikatel.

Regionálních věcí je málo

Spokojený je ale s tím, že i za současné situace může lidem nabídnout několik čistě regionálních produktů. „Spolupracujeme třeba s jednou slečnou, která váže květiny a věnce čistě z Karlovarska. Jednak jsou pěkné a jednak je za každou z těch květin příběh – část roste ve Varech na zahrádce, část třeba někde na místních loukách či v lesích. To přesně zapadá do našeho konceptu. Stejně tak jsme lidem nabízeli třeba raw zákusky od místní cukrářky či lokální bezlepkové pečivo,“ popsal obchodník.

Zároveň ale dodává, že oproti bezobalovým obchodům v jiných krajích České republiky mají situaci v Karlovarském kraji trochu ztíženou. „V ČR už budou desítky, možná i stovky bezobalových prodejen. Navzájem si pomáháme a sdílíme zkušenosti a rady. Ukazuje se, že tady v kraji dost trpíme tím, že nejsme úplně zemědělská oblast a jednoduše se tady málo potravin vyrábí,“ říká.

Zároveň je podle něj Karlovarsko jednou z nejchudších oblastí. „Sortiment, který zde můžeme bez obalu prodávat už máme víceméně obhlídnutý. Přesto opět vítáme tipy od zákazníků. Často jsou to malé lokální farmy, které vyrábí sezonní produkty, jenomže když začneme jednat, tak zjistíme, že vyrábí pouze do plastových obalů, a to my nemůžeme akceptovat, nebo se nejedná o oficiální prodej. Nebo není kvalita taková, jakou bychom si představovali. Nenecháváme se ale odradit a stále hledáme nové dodavatele,“ uvedl Vostrčil.

Stále je ale na čem pracovat. „Nejen na poli komunitního setkávání, ale i na poli prodeje máme pořád hodně cílů. Aktuálně mám v hlavě jeden velký plán, ale jaký je, to zatím nebudu prozrazovat. Nechci v této době totiž raději nic slibovat, protože vše se mění ze dne na den. Věřím, že než bude mít náš krámek druhé narozeniny, podaří se mi vše zrealizovat. Byl by to další krok k tomu, aby se tu lidem žilo tak nějak líp,“ ukončil Vostrčil optimisticky.