Británie omezí jednorázové e-cigarety. Chráníme děti, ospravedlňuje vláda

„Jak ví každý rodič nebo učitel, jedním z nejznepokojivějších trendů je v současné době nárůst vapingu mezi dětmi. Proto musíme jednat dříve, než se problém stane endemickým,“ oznámil britský ministerský předseda Rishi Sunak. Dodal, že jeho vláda v současnosti podniká odvážné kroky k úplnému zákazu jednorázových e-cigaret, které získávají stále větší popularitu mezi mládeží. Předkládá tak nové pravomoci k omezení příchutí, zavedení strohých obalů a změně způsobu vystavování těchto produktů na pultech obchodů. „Jako předseda vlády mám povinnost udělat to, co považuji za dlouhodobě správné pro naši zemi,“ dodal Sunak.

Tento krok je důsledkem širší reakce na veřejné rozpravy o kouření a vapingu, která vyústila v plány na jedny z nejpřísnějších protikuřáckých opatření na světě. Ty poprvé odhalil deník The Guardian koncem loňského září. Podle listu by měly zahrnovat například i zákaz prodeje tabákových výrobků všem osobám narozeným 1. ledna 2009 a později. Zákaz také sníží zátěž jednorázových e-cigaret na životní prostředí. Každý týden se totiž v Británii vyhodí 5 milionů jednorázových e-cigaret, zatímco loni to bylo pouze 1,3 milionu.

Alarmující čísla

Přestože vaping může být užitečným nástrojem, který dospělým kuřákům pomůže přestat kouřit, lékaři se obávají neznámého dlouhodobého vlivu na zdraví mladých lidí a jejich vyvíjející se dýchací soustavu. Stejně jako závislosti na nikotinu, která může způsobovat úzkost, problémy se soustředěním a bolesti hlavy během odvykání.

Podle nejnovějších údajů se počet vapujících dětí na ostrovech za poslední tři roky ztrojnásobil. Elektronickou cigaretu nyní používá 9 procent dětí ve věku 11 až 15 let. Podíl uživatelů ve věku 11 až 17 let, kteří používají jednorázová zařízení, se za poslední dva roky zvýšil téměř devětkrát.

Profesní sdružení britských pediatrů RCPCH toto oznámení uvítalo. Vládní rozhodnutí totiž navazuje na jeho kampaň zahájenou v červnu loňského roku. Ta brojila za zákaz jednorázových e-cigaret i zavedení marketingových omezení. „K omezení vapingu mezi mladými lidmi je zapotřebí rázných opatření a zákaz jednorázových cigaret je významným krokem správným směrem,“ uvedl Dr. Mike McKean, viceprezident pro politiku kolegia této instituce.

Deníku Guardian řekl, že úspěch změn bude nyní záviset na podrobnostech i pečlivém sledování jejich dopadu na chování dětí a kuřáků. „Předpokládám, že to něco změní, ale výsledek zatím neznáme,“ řekl. Je to podle něj ale dobrý návrh zákona. „Měli bychom zákon podpořit, ale velmi pečlivě jeho důsledky sledovat,“ dodal McKean.

Přijdou i pokuty

Sunakův plán zakázat prodej tabákových výrobků všem, kteří se narodili po 1. lednu 2009, se i tak pravděpodobně zřejmě setká s odporem i z jeho vlastních řad. Vláda doufá, že legislativu zakazující jednorázové vapování zavede co nejdříve s využitím stávajících zákonů na ochranu životního prostředí. Zákaz bude prostřednictvím decentralizované legislativy zaveden také ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku. Rychlost jeho přijetí však závisí na dalších dosud nepřijatých právních předpisech a bude následovat po šestiměsíčním prováděcím období, aby měli maloobchodníci čas se přizpůsobit.

Aby vláda ztížila prodej nezletilým, zavede také pokuty pro obchody v Anglii a Walesu, které budou prodávat e-cigarety nelegálně dětem, úřady budou také mít pravomoc udělovat pokuty na místě. Vapingové alternativy, jako jsou například nikotinové sáčky, budou pro děti rovněž zapovězeny.

Jednorázová elektronická cigareta je typ e-cigarety určené pro příležitostné kuřáky nebo kuřáky, kteří chtějí začít s elektronickou cigaretou či skoncovat s tou klasickou. Je vhodná pro uživatele, kteří se nechtějí jakkoliv starat o provoz e-cigarety (nabíjení, kupování náplní apod.). Nelze ji plnit ani nabíjet. Po vybití, spotřebování příchutě či přepálení žhavící hlavy uvnitř se e-cigareta vyhodí.

Z 25 000 odpovědí rodičů, učitelů, zdravotníků a zástupců veřejnosti, se 70 procent dotazovaných vyjádřilo pro zákaz jednorázových e-cigaret, ačkoli reakce na omezení příchutí byly různé. „Když jsem se před několika lety ptala dětí na všechny aspekty jejich zdraví a pohody, byla jsem šokována, když jsem slyšela od dětí ve věku 12 let, že vaping je mezi jejich vrstevníky normální, a to dokonce i v prostorách školy,“ říká britská lektorka a bývalá ředitelka školy Rachel de Souzová. Nová opatření podle ní pomohou tento problém řešit. „Vím, že se mnoha dětem a rodičům nesmírně uleví,“ dodala.

Asociace britského vapingového průmyslu (UKVIA) naproti tomu uvedla, že vítá pravomoci úřadů na místě, aby se mohly zabývat prodejem nezletilým. „Jsme však zděšeni rozhodnutím, které by podle ní mohlo odradit kuřáky od používání vapů k odvykání kouření. Řešením problému vapingu pro mladistvé nejsou kontraproduktivní zákazy nebo omezení, ale účinné a proaktivní prosazování zákona, který je žalostně nedostatečný a který jasně stanoví, že prodej vapů mladistvým je nezákonný,“ dodal mluvčí UKVIA.

Asociace v únoru předloží poslancům plán vycházející z konzultace v rámci celého odvětví, který stanoví způsoby, jak nepoctivým obchodníkům ztížit prodej nezletilým, uzavírá The Guardian.