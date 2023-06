Regulace nikotinu v Austrálii je odstrašující příklad, říká vědec Mendelsohn

Austrálie je zemí s jednou z nejpřísnějších úprav regulace nikotinu. Jak konkrétně tato úprava ve vaší zemi funguje a co k ní vedlo?

Začal bych odpovědí na druhou z vašich otázek, co k tomu vedlo. Tam to bude více faktorů, v čele s tím, že v Austrálii zjevně nechápeme, respektive naši zákonodárci nechápou, jak funguje přístup harm reduction ve vztahu k tabákovým výrobkům a nikotinu. Jako by ignorovali fakt, že pro kuřáka je mnohem lepší a jednodušší přejít na zdraví méně škodlivou alternativu, než s užíváním nikotinu přestat úplně.

Další výrazný faktor je ten, že i velké tabákové společnosti se začaly zajímat o ony alternativní produkty, včetně vapingu, takže australští politici si boj proti zdraví méně škodlivým alternativám nejspíše vyložili jako součást nějakého svého boje proti tabákovému průmyslu, což ale také není správná úvaha.

Plus v Austrálii působí i organizace, kterým jde o to, aby klasické kouření cigaret nadále dominovalo nad alternativními metodami užívání nikotinu. Že tu existují vědou podložené poznatky, na kterých panuje shoda mezi odbornou komunitou, jako by nikoho ani příliš nezajímalo.

Jak tedy současná regulace nikotinu v Austrálii funguje?

Ve zkratce jde o to, že nikotinové náplně pro vaping podléhají přísné regulaci,

Dr. Colin Mendelsohn Australský lékař, vědecký pracovník a akademik, který se více než čtyřicet let zabývá oblastí závislosti na nikotinu a odvykání kouření.

Založil a předsedá Australské asociaci pro snižování rizik souvisejících s užíváním tabáku a působí též jako hostující profesor na Fakultě veřejného zdraví a komunitní medicíny Univerzity Nového Jižního Walesu.

Je členem expertního panelu lékařů podílejících se na tvorbě národní strategie odvykání kouření a zároveň je ve veškeré své práci propagátorem přístupu harm reduction.

takže je není vůbec možné koupit v běžném maloobchodním prodeji. V prvé řadě k jejich zakoupení musíte mít lékařský předpis, což s sebou nese nutnost návštěvy lékaře. V oblastech Austrálie s největším počtem kuřáků je přitom nejhorší dostupnost lékařů.

Aby se kuřák vůbec dostal k legální možnosti zkusit tuto alternativní metodu užívání nikotinu, tak musí nejprve najít lékaře, což je navíc ještě omezeno tím, že musí jít o lékaře, který smí nikotin předepisovat a je k tomu registrován, a takových je poměrně málo.

Když se dostanete k předpisu, koupit si nikotinovou náplň na vaping můžete jen v lékárně, kde je značně omezený výběr. Jak jistě uznáte, málokterému kuřákovi se bude toto vše chtít absolvovat a jediné, k čemu tato regulace reálně vedla je posílení černého trhu.

Jaký je poměr legálně koupených náplní na vaping a těch koupených na černém trhu?

Zní to až neuvěřitelně, ale 92 procent nikotinu určeného k vapingu se v Austrálii prodává na černém trhu. Je to obrovské číslo, které jen podtrhuje to, jak je regulace neefektivní…

Není toto signál pro zákonodárce, aby svá rozhodnutí přehodnotili?

Člověk by si pomyslel, že ano, ale opak je pravdou. V Austrálii máme de facto prohibici na prodej elektronických cigaret a nikotinových liquidů. Bez předpisu si je legálně nekoupíte, ale to v reálném světě opravdu neznamená, že koupit nejdou vůbec. Naopak jdou a velmi snadno.

Jen tím, jak jsme celý tento segment prakticky odevzdali černému trhu, tak na něm koupíte produkty, o nichž nikdo přesně neví, co obsahují, často mohou být pochybné kvality a být i vyloženě nebezpečné, ale jde o černý trh, takže to nikdo nehlídá, protože ani nemá jak.

Státu unikají peníze z daní a navíc nechává občany platit bůh ví komu. Často jsou prodejci součástí kriminálních gangů a mohou inkasované peníze použít i na jiné kriminální aktivity. Místo aby regulace něco řešila, tak jen vytvořila sadu nových závažných problémů. Jde o katastrofální selhání ve všech ohledech. My – experti na problematiku harm reduction – jsme věděli, že se to stane, upozorňovali jsme na to vládu, ale nikdo nás neposlouchal.

Zákonodárci nicméně argumentují tím, že přísná regulace má zabránit užívání nikotinových produktů dětmi…

Říkat to je jedna věc, druhá věc je, že díky té regulaci je černý trh tak silný, že si na něm jakékoliv dítě nebo mladistvý může koupit nepřeberné množství produktů. A onen prodejce, který se už tak dopouští ilegální aktivity, opravdu neřeší, že zákazník není plnoletý nebo že si kupuje nejsilnější možný výrobek, který může i dospělému uživateli ublížit, jde mu jen o peníze.

Co tedy udělají zákonodárci, když vidí, že děti si zakázané produkty kupují? Zcela nepochopitelně přistoupí k dalšímu zpřísnění regulace, která už tak absolutně nefunguje. Nedává to žádný smysl. V Evropě a jinde ve světě by si tamní zákonodárci měli vzít Austrálii jako odstrašující příklad toho, jak se regulace opravdu dělat nemá.

A jak by tedy regulace nikotinu pro vaping a elektronických cigaret vypadat měla?

Především by měly být dostupné v takové míře, že je pro kuřáky snadné se k nim dostat a přejít na jejich užívání od kouření klasických cigaret. Musí být minimálně stejně dostupné jako cigarety, jakmile jsou méně dostupné, tak regulace nedává smysl, což se týká nejen dostupnosti fyzické, ale i cenové.

Samozřejmě, že prodej by do určité míry měl být regulovaný, nejlépe tak, že bude probíhat v licencovaných obchodech, které dohlédnou na to, aby v nich mohli nakupovat jen plnoletí, přičemž za nedodržení této podmínky jim bude hrozit odebrání licence a vysoká pokuta.

Toto na rozdíl od současného australského modelu i povede k reálné ochraně nezletilých. Uznávám i to, že by tyto nikotinové výrobky neměly být marketingově cíleny na mladé, různými „cool“ obrázky a názvy.

Jaký přístup by měl být zvolen v otázce příchutí? V některých státech EU se již hovoří o jejich zákazu, je to správná cesta?

Zde jen zopakuji, že zákaz nikam nevede. Snad zákonodárci v Evropě nejsou tak naivní, že by si mysleli, že zakázáním příchutí nedojde k jejich přesunu na černý trh, protože to je přesně to jediné, co se stane.

Obecně si myslím, že reakce zákonodárců všude po světě na vaping mezi nezletilými je až zbytečně přehnaná. Problematikou se zabývám dlouhé roky, a ony reálné škody, které toto užívání, jakkoliv rozhodně souhlasím s tím, že je škodlivé a měli bychom se snažit v maximální možné míře mu zabránit, způsobuje, jsou minimální oproti tomu, jak jsou prezentovány. Vaping způsobil, že mnoho mladých lidí vůbec ani nezačne kouřit, což je dobrá zpráva.

Příchutě by měly být dostupné dospělým uživatelům, jen by mělo dojít k omezení jejich marketingu, jak jsem popsal v předchozí odpovědi. Omezením příchutí buď přenecháme mladé lidi černému trhu bez jakékoliv možnosti kontroly, nebo riskujeme, že se uchýlí ke klasickým cigaretám, což má na jejich zdraví výrazně horší dopady než vaping.

Navíc z praxe víme i to, že děti a mladiství, kteří začnou s vapingem, se reálně mnohdy vůbec nestanou závislými uživateli. Naopak situace je spíše taková, že se chytnou trendu, a ten je pak po čase přestane bavit, takže zanechají vapingu a kouřit ani nezačnou. Tomu všemu nepřidávají šokující titulky v médiích, které jsou často velmi vzdálené od reality a slouží jen k upoutání pozornosti čtenářů a šíření strachu.