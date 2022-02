Cestu na britský trh si razí bramborové mléko. Krávy se o práci bát nemusejí

Nejdříve tu byla soja, pak ořechy nebo oves, nyní se nekorunovaným králem alternativních mléčných výrobků má stát bramborové mléko. Alespoň to si myslí jeho švédský výrobce Veg of Lund, který na britský trh přichází s bramborovým mlékem pod značkou Dug.

Ti, kteří ho okusili, ho popisují jako „fantasticky krémové“ se schopností „vyčarovat v něm krásnou pěnu“. Ať už ho použijete do podomácku vyrobeného latté či cappuccina anebo třeba jen do cereálií. Bramborové mléko Dug se chystá pokořit britské samoobsluhy řetězce Waitrose již nyní, do dvou stovek z nich ho distributor dodá již tento týden. Informaci přinesl britský deník The Guardian.

Prodej ekologických alternativních výrobků, jako třeba masa na rostlinném základu anebo nyní i mléka, zažívá v Evropě boom. Evropané, Brity nevyjímaje, začínají živočišné produkty ze svých jídelníčků vyškrtávat čím dál častěji. Odhady soudí, že trh s takovými produkty dosáhl během loňského roku částky 400 milionů liber (11,8 miliard korun).

Během několika posledních let probudil zájem zákazníků o rostlinné mléko především další švédský výrobce Oatly, který nabízí nápoj na bázi ovsa, nicméně podle posledních průzkumů, které si nechal řetězec Waitrose zhotovit, prodejce očekává mnohonásobně vyšší zájem o nápoj z brambor. „Prodeje rostlinného mléka v roce 2021 byly o pětinu vyšší než v roce 2019, kdy tyto produkty poprvé pronikly do mainstreamu. Ovesné mléko je z nich dosud v porovnání se sojou, mandlí nebo kokosovým ořechem, bestseller,“ říká obchodní zástupce řetězce.

Na nový produkt se podle stejných průzkumů těší také britští zákazníci. I podle jejich názoru si alternativní mléčné výrobky klestí cestu trhem stále razantněji. „Poptávka po umělém mléce rozhodně neklesá. Je vidět, že co se týče něj, se zákazníci, stejně jako já, nebojí experimentovat a vyzkoušet něco nového,“ říká Alice Shrubsallová, jedna ze zákaznic obchodů Waitrose.

Nadějí v nový produkt se netají ani sám výrobce. „Příchod bramborového mléka do mainstreamu je pro naši společnost výrazný milník,“ říká generální ředitelka společnosti Emma Källqvistová. Současně ho firma podle jejích slov nabízí i online na Amazonu a Ocadu.

Pro mnoho milovníků alternativního mléka je skutečnost, že se výrobou produktu snižuje objem skleníkových plynů a tím i dopad na planetu, rozhodující faktor k nákupu. I tak však musel britský úřad pro kontrolu reklamy nedávno zasáhnout a zakázat spot konkurenčního švédského výrobce ovesného mléka Oatly za to, že jeho „zelená“ tvrzení se nezakládala na pravdě. V reklamním spotu totiž zaznělo, že vyškrtnutí mléčných výrobků a masa z jídelníčku je „největší možnou změnou životního stylu s cílem snížit vlastní uhlíkovou stopu a že se na tom shodují klimatičtí odborníci“.

Nový produkt značky Dug kromě brambor obsahuje rovněž protein z hrachu, řepkový olej a své „mléko“ výrobce popisuje jako „superudržitelné“. Argumentuje rovněž tím, že výroba se uhlíkovou stopou zdaleka nevyrovná produkci klasického kravského mléka. Navíc podle společnosti Veg of Lund je pěstování brambor dvakrát efektivnější nežli ovsa a spotřebuje podle ní také méně vody než například v případě ořechů.

Budoucnost leží v bramborách

„Bramborové mléko má potenciál na trhu nahradit to ovesné,“ potvrzuje Ophélie Buchetová, analytička společnosti Mintel. „Jeho největší výhodou je udržitelnost, nutriční hodnota a v neposlední řadě také chuť,“ dodává.

Klíčem k úspěchu bramborového mléka na trhu jsou však dlouhodobé náklady na jeho výrobu. „Aby se stalo jedničkou mezi alternativními mléky, nemělo by být dražší než to obyčejné kravské,“ dodává Buchetová. Litrové balení bramborového mléka Dug stojí nyní 1,80 libry (53 korun) v porovnání s 80 pencemi (24 korun) za 1,1litrový obal nejlevnějšího kravského mléka, které Waitrose v současnosti nabízí.

Posledním, ale nikoli nedůležitým faktorem obliby alternativ mléka je rovněž jeho chuť. Někteří zákazníci si totiž stěžují právě na ni. Výhodou bramborového mléka je podle výrobce jeho neutrální chuť, takže se může přidávat do kávy nebo čaje, do cereálií anebo s ním vařit beze strachu, že se ulijeme a do pokrmu ho přidáme moc. I tak některé ohlasy na bramborové mléko soudí, že nápoj má trošku slaný „ocas“.

Přestože brambory jsou na nejlepší cestě srazit z pomyslného trůnu rostlinných náhražek mléka oves, mlékaři se zatím nemusejí obávat o oblibu svého produktu. Podíl mlékárenského průmyslu v potravinářství je stále kolem 3 miliard liber, tedy asi 88,5 miliard korun. „Rostlinná mléka proti tomu zatím ukrajují jen 0,2 procenta z tohoto koláče. Premiéra bramborového mléka Dug ale rozhodně může kartami zamíchat,“ soudí podle The Guardianu Bouchetová.