Přibývá restaurací s rostlinnou nabídkou. Reagují na vzrůstající počet flexitariánů

Po republice přibývá čistě rostlinných restaurací, ale i těch, které na svá konvenční menu přidávají rostlinné pokrmy. Snaží se tak v covidem vyvolané krizi gastro průmyslu přilákat nové zákazníky.

Mnoho restaurací a dalších stravovacích zařízení, která se nezaměřují čistě na rostlinnou nabídku, nabízí veganská jídla.

„Takové restaurace umí pracovat jak se základními ingrediencemi jako jsou luštěniny, tak i moderními rostlinnými produkty imitujícími masné výrobky, které jsou dnes dostupné i v gastro balení. Naopak mnohé restaurace jako jediné bezmasé položky na menu stále mají jen smažený sýr či květák,” dodává komunikační manažerka České veganské společnosti Eva Hemmerová.

Podle průzkumu nejčastěji lidé zařazují rostlinné pokrmy do svého jídelníčku kvůli zdraví. Rostlinnou stravu považují za lehčí, lépe stravitelnou a celkově zdravotně výhodnější, což se projevilo i v zájmu o rostlinné pokrmy v době pandemie, kdy se lidé více začali zajímat o své zdraví. Restaurační byznys se během pandemického vývoje nacházel v krizi, ale počet restaurací s rostlinnou nabídkou i tak narůstal.

„Jestli rostlinné jídlo v době covidu přilákalo nové zákazníky? Určitě ano! Lidé mají v tomto období větší zájem o zdravé stravování,“ říká Denisa Michnová z Minirestaurace ve Frýdku-Místku.

Zvýšený zájem o rostlinné jídlo v době pandemie potvrzuje i Lukáš Trlica z Bistra Les v Děčíně: „Je pravda, že jsme zaznamenali větší zájem o naše jídlo během covid období, ale těžko říct, jestli je to tím, že mají lidi strach o své zdraví, a proto se začínají zamýšlet nad důležitostí stravy v našem životě, nebo je to tím, že se začíná naše bistro dostávat více do povědomí.”

Do fastfoodu na bezmasé jídlo

Restaurace určitě nemusí mít čistě rostlinnou nabídku, aby zvládla uvařit kvalitní veganské jídlo. „Důkazem toho je například i známá pražská restaurace Alcron, jejíž kuchařka Růžena Smolenová se umístila na druhém místě v soutěži o Nejchutnější rostlinné jídlo 2020 se svým čočkovým salátem s pestem ze sušených rajčat a zauzenou hlívou v tempuře,” říká Hemmerová.

Trend veganství či vegetariánství pronikl i do nabídky řetězců rychlého občerstvení typu Burger King, u kterých bychom asi veganská jídla primárně nehledali, ale už i tyto řetězce nasedají na rostlinnou vlnu a testují rostlinné produkty dokonce i v České republice.

Společnost McDonald’s zatím čistě veganské produkty nenabízí. Ovšem na konci března letošního roku na český trh uvedla bezmasé pokrmy určené vegetariánům i široké veřejnosti.

„Je pravdou, že se ve vybraných zahraničních zemích testuje zájem a poptávka po veganských produktech. I my v České republice sledujeme chování našich zákazníků a mapujeme gastro trendy. Právě proto jsme přišli s řadou Veggie, v níž maso v burgeru, wrapu a salátu nahradila zeleninová placka, u níž čísla za první měsíc prodeje tyto trendy jasně potvrzují,“ doplňuje ředitelka PR a komunikace McDonald’s pro Česko a Slovensko Jitka Pajurková.

Jistota v podobě nálepky

Přibývající počet restaurací s rostlinnou nabídkou v ČR monitoruje projekt Rostlinně prostřednictvím mapy na svém webu. V současné době je na mapě přes 220 podniků z celé ČR a toto číslo každým dnem roste. Jinak tomu nebylo ani během pandemie.

V této době otevřelo třeba čistě rostlinné bistro Kocouří způsoby v Ostravě a zástupci bistra potvrzují, že zájemců o jejich jídlo přibývá: „Rostlinná strava není žádnou novinkou a naši zákazníci jsou napříč různými spektry. Třeba naše domácí knedlíky si oblíbili i milovníci klasické kuchyně,“ uvádí Lucie Vaňková z bistra Kocouří způsoby.

Provozovny zařazené do mapy poznáte i mimo online svět. Aby se v mapě objevily, musely od projektu dostat modrobílou nálepku, která říká, že zrovna na tomto místě se skutečně host nají rostlinně.

„Mapa je nápomocným nástrojem pro zákazníky, ti díky ní snadno najdou restaurace, kde je možné najíst se plnohodnotně rostlinně,” vysvětluje účel mapy manažerka projektu Rostlinně Marianna Slováková.