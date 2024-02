Mračna nad Stanley Cupy. Majitelé trendy láhví žalují výrobce kvůli olovu

Obavy z přítomnosti nebezpečného kovu v láhvích se začaly šířit po sociálních sítích, jakmile několik spotřebitelů provedlo domácí testy olova na svých lahvích a výsledky zveřejnili na sociálních sítích. Žádné seriózní studie o tom, že by obsahovaly olovo v částech, které přicházejí do kontaktu s tekutinou, se však dosud neobjevily. Ani nejsou známy žádné zprávy o tom, že by hrnky způsobovaly spotřebitelům zdravotní potíže, píše portál USA TODAY.

Přesto se někteří zákazníci podle vlastních slov necítili dobře, píše se v žalobách. Dvě samostatné podaly například dvě ženy z Kalifornie a Nevady. Tvrdí, že je výrobce měl varovat před možnou přítomností olova předem. Z toho důvodu porušil jejich právo na informované rozhodnutí, zda si termosku vůbec koupit.

Nevadský žalobce nyní obviňuje společnost Stanley z toho, že se vědomě zapojila do kampaně klamání zákazníků, uvádí se ve spisu. „Stanley o problému s olovem věděl nebo měl vědět již několik let. Přesto se rozhodl jej před veřejností dlouho tajit, pravděpodobně proto, aby nepoškodil prodeje,“ dodává spis.

Také kalifornský žalobce tvrdí, že společnost Stanley zatajovala známá rizika a nevarovala před ověřenými nebo vědecky poznatelnými nebezpečími a riziky spojenými s požitím olova. O něm je známo, že je nebezpečné i ve stopovém množství. „Průměrný spotřebitel nemá důvod k obavám, že termoska obsahuje olovo,“ cituje soudní materiál.

So they say #stanleyCup bottles have lead in them, but is that an issue. https://t.co/VXHJ3uQuoU $45 a bottle and "Using lead is the cheaper option". Return the bottle if damaged. #waterBottle