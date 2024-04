Kanaďan se vydával za jasnovidce, z Američanů vylákal desítky milionů dolarů

Kanadský podvodník, který se vydával za jasnovidce, přesvědčil o svých nadpřirozených schopnostech více než milion Američanů. Celkem z nich za dvě desítky let vylákal přes 175 milionů dolarů (4,1 miliardy korun), které mu poslali poštou. Soud jej za to poslal na deset let do vězení.