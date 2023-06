Uber chce být zelenější, umožní Američanům nabídnout jejich auta k pronájmu

Uber Carshare je jednou z řady nových funkcí, kterou společnost ve čtvrtek představila na akci Go-Get Zero v Londýně. Sdílení aut je součástí plánu stát se do roku 2040 platformou pro mobilitu s nulovými emisemi.

„V životě jsou občas chvíle, kdy musíte řídit. Ať už je kvůli tomu, kdy si musíte skočit něco zařídit, nebo zajet na víkend pryč,“ napsala na webu společnosti generální ředitelka Uberu Dara Khosrowshahiová.

Prostřednictvím aplikace Uber Carshare budou mít lidé nyní možnost půjčit si auto, případně to své pronajmout a vydělat si peníze.

„Proměnou jakéhokoli auta na sdílené auto zvyšujete efektivitu a přispíváte k lepšímu bydlení v obytných částech měst,“ doplnila Khosrowshahiová.

Podobné služby již v severní Americe fungují, služba Uberu tak bude konkurovat například společnostem Turo nebi GetAround.

Poskytli byste své auto Uberu ke sdílení i ostatním? ANO 5 %(1 hlasů) NE 95 %(20 hlasů)

Společnost Uber představila službu pro sdílení aut v loňském roce v Austrálii, a to poté, co koupila místní startup Car Next Door. Jednalo se o první australskou akvizici Uberu.

Uberu na planetě záleží

Vypouštění co nejmenšího objemu škodlivin je pro tuto společnost stěžejní strategie. „Oznamujeme, že společnosti Uber a Lyft budou muset mít do roku 2030 vozový park s nulovými emisemi. Omezení se bude týkat více než 100 000 vozidel v ulicích našeho města,“ oznámil letos v lednu starosta New Yorku Eric Adams. Dodal, že samy společnosti Uber a Lyft tento přechod podporují a že tato změna nebude pro řidiče znamenat žádné dodatečné náklady.

„Rovněž vybízíme všechny obyvatele New Yorku, kteří jezdí autem, aby také přešli na elektromobily,“ uvedl rovněž starosta a dodal, že město vybavilo dobíjecími stanicemi všech pět svých čtvrtí. Podrobnosti o tom, jakým způsobem se přechod na elektromobilitu uskuteční, aniž by to řidiče stálo více peněz, zatím neuvedl.

Společnost Uber nabízí americkým řidičům, kteří používají elektromobil, dodatečný 1 dolar za jízdu, spolupracuje rovněž s autopůjčovnou Hertz, aby byla možnost pronájmu elektromobilů co nejširší.

Podle agentury Bloomberg k září loňského roku používalo elektromobily pouhé 1 procento řidičů sdílených jízd v New Yorku.

Kalifornie již dříve přijala pravidla, podle nichž by řidiči sdílených jízd měli do roku 2030 také používat výhradně elektromobily.