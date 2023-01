Uber a Lyft v New Yorku musí mít do roku 2030 auta bez emisí. Firmy souhlasí

Úřad newyorského starosty ve čtvrtek oznámil, že vozidla alternativní taxislužby Uber a Lyft v New Yorku budou muset vykazovat do roku 2030 nulové emise. „Tato iniciativa je součástí agendy směřované především k lidem,“ oznámil starosta Eric Adams. Záměr zazněl v jeho projevu ke stavu města. Rozhodnutí se dotkne nejméně 100 000 vozidel, která současně jezdí po celém New Yorku. Oba operátoři ho vítají.