Jezděte na elektřinu, žádá Kalifornie Uber a Lyft. Do roku 2030, slibují firmy

Do roku 2030 by mělo na elektřinu jezdit nejméně 90 procent vozů. Jde o menší cíl, než si v loňském roce stanovily samotné společnosti. Taxislužby Uber i Lyft se zavázaly, že do zmiňovaného roku plánují mít všechna vozidla na elektrický pohon.

„Tento krok je další součástí komplexního programu, který Kalifornie vyvinula na ochranu veřejného zdraví před škodlivými emisemi,“ uvedla předsedkyně CARB Liane M. Randolphová.

„Sektor dopravy je zodpovědný za téměř polovinu kalifornských emisí skleníkových plynů, z nichž drtivá většina pochází z lehkých užitkových vozidel. Tyto kroky pomůžou zajistit jistotu v úsilí státu o změnu klimatu a zlepšit kvalitu ovzduší v našich nejvíce znevýhodněných komunitách,“ doplnila Randolphová.

Uber i Lyft se zavázaly, že všechna vozidla do konce tohoto desetiletí budou jezdit na elektrický pohon a pomohou svým řidičům se změnami. Rovněž ale zmínily, že dosažení cílů je nereálné bez vládních dotací. Kalifornie by podle nich by měla vynaložil více peněz na to, aby pomohla šoférům si vozidla s nulovými emisemi dovolit.