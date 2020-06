Chtěl Teslu, omylem si jich pořídil 28. Chyba ho málem stála 37 milionů

Německo je dlouhodobě jedním z hlavních evropských tahounů v oblasti elektromobility. Když tamní vláda rapidně navýšila bonusy na nákup elektrických vozů, mnozí Němci se rozhodli, že pro ně spalovacím motorům odzvonilo. A jedním takovým zákazníkem byl i otec uživatele diskusního fóra Reddit jménem Ballot-Man.

Jeho snahy o nákup vozu Model 3 s autopilotem se ale příliš nevydařil. „Chtěli jsme si to auto pořídit rychle, protože jsme se báli, že Tesla v návaznosti na zvýšení bonusu navýší cenu,“ podělil se Ballot-Man na Redditu. Když však chtěla rodinu objednávku odeslat, pokaždé se objevila chybová hláška. Tak objednávku zadali znovu. A znovu. A znovu.

Po zhruba dvou hodinách zadávání platebních údajů a celkem dvaceti osmi pokusech se rodině konečně podařilo přes chybovou hlášku proniknout a objednávku zadat. Úspěch, libovala si rodina. Jenže ne všechno bylo tak, jak se zprvu zdálo.

„Došlo nám to, když jsme otevřeli stránku našeho účtu u Tesly,“ uvedl syn na Twitteru. To, že se zobrazila chybová hláška, totiž ještě neznamenalo, že se údaje o objednávce neodeslaly do zákaznického centra americké společnosti. „Objednali jsme si 27 Tesel (navíc). Každou za 52 tisíc euro, sakra,“ doplnil Ballot-Man.

Lepší než 27 nissanů, znělo na fóru

Celková cena objednávky se tak najednou vyšplhala na 1,4 milionu eur, v přepočtu přes 37,5 milionu korun. „Kde přesně v Německu máme očekávat, že se objeví záplava zlevněných Tesel z druhé ruky?“ vtipkoval jeden z diskutujících pod jeho příspěvkem. „Pořád to mohlo být horší. Mohl si takhle pořídit 27 nissanů,“ doplnil další.

I když nebudeme muset zaplatit 1,4 milionu eur, platit 2,7 tisíce eur jen proto, že se jim pokazily webovky, je pořád naprd. Ballot-Man neúspěšný zákazník

Objednávky rodina okamžitě potom, co si své chyby všimla, zrušila. I tak však ze situace zprvu nevyšla bez ztráty – ke každé objednávce totiž patří také nevratná záloha ve výši 100 euro. Celkem tak rodina Tesle náhle dlužila 2 700 eur (téměř 72,5 tisíce korun). „I když nebudeme muset zaplatit 1,4 milionu (eur), platit 2,7 tisíce jen proto, že se jim pokazily webovky, je pořád naprd,“ uvedl Ballot-Man.

Rodina však nakonec přeci jen nemusela smutnit. Po zveřejnění příběhu na internetu se jí podařilo spojit s podporou automobilky a všech dvacet osm objednávek zrušit, bez jakýchkoli poplatků. „Jaké z toho plyne ponaučení? Když si pořizujete auto přes internet, buďte opatrní,“ poznamenává k příběhu web CarBuzz, který na něj jako jeden z prvních upozornil.