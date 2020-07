Daňové úlevy i socha Muska. Města se předhání, kde bude továrna Tesly

Progresivní centrum počítačového průmyslu Austin a industriální Tulsa. Města, která od sebe kromě značných sociálních rozdílů dělí i více než 750 kilometrů. I přesto mají jedno společné – obě patří do užšího výběru měst, které soupeří o to, kde vyroste nová továrna automobilky Tesla.

A závod to není jen tak ledajaký. Ve městě, kde firma továrnu nakonec postaví, mají totiž vzniknout tisíce nových pracovních míst. V první vlně bude podle Tesly nových pozic mezi pěti a sedmi tisíci, časem by jich mělo být až 20 tisíc, informuje agentura Reuters.

Nezůstalo u daní

Obě města teď hledají způsoby, jak k sobě firmu Elona Muska nalákat. Třeba v Austinu jí tento týden správa okresu Travis County nejspíš schválí příslib daňových úlev v celkové výši 65 milionů dolarů, přes 1,5 miliardy korun. Podobný krok pak již před časem provedla i Tulsa, výše úlev však není známá.

Jenže jenom u daňových úlev, které jsou v současnosti relativně běžným motivačním prvkem, to nekončí. Tesla je podle Reuters v obou městech všudypřítomná. V austinských obchodech se prodává limitovaná edice Tesla sněžících těžítek, pizzerie v Tulse Muskovi slibují doživotní objednávky zdarma.

Tamní nadšenci pak Tesle podřídili i jednu z hlavních dominant města, sochu Golden Driller. Pětasedmdesátimetrová socha dělníka se na několik dní proměnila tak, aby co nejvíce připomínala Elona Muska – zlatý obličej se změnil na bílý a na prsou se jí objevil obří znak značky.

„Zbytečně jim podlézáte“

Ne úplně všem obyvatelům se však chování měst líbí. Část z nich jej považuje za zbytečné podlézání. „Místo toho, abyste se soustředili na to, zda mají lidé z čeho žít, dáváte daňové úlevy firmě, která vydělává miliardy,“ řekla na veřejné schůzi zastupitelům Austinu studentka Silvia Zuvieta-Rodriguezová.

V nové továrně Tesly firma plánuje vyrábět vozy Model Y a Cybertruck. Měly by v ní vzniknout pracovní pozice především pro pracovníky s nižším vzděláním, průměrný plat se podle Reuters bude pohybovat kolem 47 tisíc dolarů (1,1 milionu korun) ročně.

V amerických městech přitom podobné „závody“ o přízeň velkých firem začínají být relativně běžné. Podobně se po celých Spojených státech předháněly o umístění nového sídla Amazonu, nazvaného HQ 2. Účastnil se ho i Austin, technologický gigant se však nakonec rozhodl sídlo rozdělit do New Yorku a Washingtonu D. C.