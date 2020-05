Tesla navzdory zákazu obnovila výrobu. Klidně mě zatkněte, říká Elon Musk

Mezi americkými továrníky to pomalu začíná vřít. Zatímco některé státy pomalu začínají s uvolňováním opatření a tamní průmysl se rozjíždí, jiné ještě stále z obav před druhou vlnou pandemie vyčkávají. A to se mnohým majitelům velkých firem nelíbí.

Jedním z těch nejhlasitějších byl od začátku pandemie Elon Musk. Koncem dubna označil opatření proti šíření covid-19 za „fašistická“ a minulý víkend dokonce pohrozil tím, že svou továrnu přesune z Kalifornie. V jiných amerických státech by podle jeho názoru měl výhodnější podmínky.

V kalifornském okresu Alameda County v současnosti smějí závody, které tamní samospráva nepovažuje za nepostradatelné, fungovat pouze v udržovacím režimu“. Tesla s tím měla problémy už při zavedení opatření, Musk tehdy musel ustoupit tamnímu šerifovi, teď mu s tím však již evidentně došla trpělivost. O víkendu na Alamedu podal žalobu a v pondělí výrobu spustil, aniž by od úřadů dostal potřebná povolení.

„Jsme velmi šťastní, že se můžeme konečně vrátit do práce,“ uvádí vedení Tesly podle agentury Reuters v dopise, který přišel zaměstnancům. „Zavedli jsme důkladná opatření, která vás udrží v bezpečí (před virem),“ dodává.

Připraven k zatčení

Za porušení ochranných opatření hrozí nyní Muskovi pokuta, vězení nebo kombinace obojího. „Budu stát u výrobních linek stejně jako všichni ostatní. Pokud má být někdo zatčen, ať jsem to já,“ komentoval situaci na svém Twitteru.

Kalifornského guvernéra Gavina Newsoma rozhodnutí firmy Tesla zaskočilo. Upozornili ho na něj až novináři během tiskové konference k šíření viru. „Doufám, že do konce týdne najdeme společné řešení,“ řekl podle listu The Financial Times.

Rozhodnutí však není pouze na guvernérovi. Co říci bude k situaci mít i alamedská samospráva. Ta přitom dosud stála pevně proti Muskovým snahám o urychlení návratu k normálu.

Politici se neshodnou

To, že se továrny Tesly rozeběhly navzdory zákazu, vzbudilo mnoho emocí především mezi americkými politiky. A to hlavně na sociálních sítích – veřejní činitelé se nemohli shodnout, zda je to dobrý, nebo špatný krok.

Například starosta Dallasu Eric Johnson vyzval firmu k přesunutí operací do jiného státu, zatímco místní politička Lorena Gonzalesová velmi explicitně vyjádřila své rozhořčení nad obcházením místních nařízení. Oba přitom reprezentují Demokratickou stranu.

Bratr šéfa firmy Kimbal Musk pak následně alamedskou správu nepřímo označil za neschopnou. „Je to ukázka toho, jak to vypadá, když vám vládnou panikařící socialisté,“ uvedl.