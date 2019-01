O zbytky jídla se v Číně místo prasat postarají švábi

Na předměstí města Ťi-nan miliarda švábů za den zkonzumuje přes 50 tun kuchyňských zbytků. To je stejná váha, jako má sedm dospělých slonů, informuje agentura Reuters.

Odpad se na farmu přiváží každé ráno, kde ho zaměstnanci dále rozmělní a trubkami pošlou do terárií.



Kromě zpracování odpadu mají švábí farmy ještě jednu funkci. Po smrti se z brouků vyrábí krmiva pro zemědělská zvířata, léky a kosmetické přípravky. Výtažek ze švábů je navíc velmi oblíbeným prvkem tradiční čínské medicíny.



Kuchyňskými zbytky se v Číně dříve krmila převážně prasata. Kvůli africkému moru prasat však tamní vláda tuto praktiku zakázala, a švábímu byznysu se začalo dařit.

Právě jako krmivo prasat totiž švábi po smrti často slouží, a tak zaplňují mezeru na trhu. „Je to, jako by se z odpadků najednou staly důležité zdroje,“ řekla Reuters Liou Jü-šeng, členka představenstva švábí farmy Šan-tung Čchiao-pin.



Podobně to vidí i Li Ping-cchaj z odlehlé vesnice v Sečuánu, bývalý prodejce telefonů. Do švábů zainvestoval milion yuanů (přes 3,3 milionu korun) a v současnosti jich vlastní 3,4 milionu. „Lidé jsou překvapení, když jim řeknu, jaký byznys to vlastně vedu,“ řekl Reuters. „Mým cílem je ukázat vesnicím v okolí, jak je moc je to výdělečné,“ dodal

Útěk není možný

Další podobnou farmu vlastní společnost Gooddoctor, o které jsme psali v dubnu. Soustředí se pouze na využití švábů pro lékařské účely a vlastní jich něco kolem šesti miliard. Když se brouci blíží konci svého přibližně šestiměsíčního života, naplní se jejich terárium horkou párou, která je zabije. Poté je zaměstnanci omyjí, osuší a zpracují.

Výsledné produkty se pak přidávají například do léků na respirační nebo žaludeční onemocnění.

Na otázku, zda mohou švábi ze zařízení uniknout, odpovídá manažer Gooddoctoru Wen Ťien-kuo s úsměvem. Podle něj by se jednalo o scénář vhodný do katastrofického filmu, není podle něj však možný.



„Kolem terárií je vodní příkop plný ryb,“ sdělil Reuters. „Kdyby naši švábi utekli, spadnou do něj a ryby je velmi rychle sežerou,“ dodal.

Hromadný útěk švábů se v Číně přitom již jednou odehrál. Z farmy v Ta-fengu na jihovýchodě země uteklo v roce 2013 několik milionů švábů. Jejich únik nakonec zastavila až hromadná dezinfekce okolí.