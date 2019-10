Zaměstnanci v depresi připravují firmy o 32 pracovních dní

Stresující a náročné zaměstnání, špatné vztahy s kolegy nebo šéfy, šikana či obtěžování – to vše jsou faktory, které snižují produktivitu práce. Zaměstnanci totiž v důsledku těchto problémů upadají do deprese, což se zákonitě projeví na jejich výkonu. Podle odborníků z Harvard Business School každý pracovník, který se potýká s depresivní poruchou, chybí v zaměstnání 32 pracovních dní. Pro zaměstnavatele to je nezanedbatelná ztráta.