Nejmladší z emirátů vystrkuje růžky. Láká investory, vzorem je mu Dubaj

Emirát Rás al-Chajma se nachází asi 45 minut cesty od mezinárodního letiště v Dubaji. Dlouhou dobu byla tato oblast známa hlavně díky keramickému průmyslu, golfovým areálům nebo horám. Nyní se tam začínají realizovat nové projekty, které mohou mít potenciál vzbudit zájem u těch nejmajetnějších. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Příkladem takového projektu je ostrov Wynn Al Marjan, který zájemcům po svém dokončení nabídne první casino na území Spojených arabských emirátů. Kromě casina se ale počítá třeba i s 1 500 luxusními pokoji pro hosty. Stavba má být zahájena už letos, její dokončení se plánuje na rok 2026 a vyjít by měla na zhruba 3,9 miliardy dolarů, což je v přepočtu zhruba 84 miliard korun.

Ve hře je také vznik velkého centra pro výrobu luxusních jachet, jak uvedla agentura Bloomberg. Představitelé emirátu Rás al-Chajma jednají o jeho vzniku s nejmenovaným polským zájemcem, mezi jehož zákazníky už nyní patří třeba tenisová hvězda Rafael Nadal nebo španělský jezdec formule 1 Fernando Alonso. Pokud k realizaci opravdu dojde, měla by se tato investice blížit hranici 30 milionů eur (asi 750 milionů korun).

„Politické vedení emirátu nyní zkoumá návratnost všech uvažovaných investic, a to z různých pohledů. V potaz se berou i kulturní a sociální aspekty,“ uvedl pro agenturu Bloomberg bývalý vysoce postavený bankéř společnosti Goldman Sachs Group, který nyní působí jako šéf jednoho z investičního fondů emirátu Rás al-Chajma.

Nastanou komplikace?

Někteří ale varují před tím, že by velkolepé plány nejsevernějšího emirátu mohly narazit. Rozkládá s totiž na velmi malém území, zaujímá menší plochu než třeba americký Rhode Island. V minulosti zde už některé uvažované projekty dokonce ztroskotaly. O resortu za jednu miliardu dolarů (asi 24 miliard korun) na území tohoto emirátu v roce 2013 uvažoval třeba španělský fotbalový klub Real Madrid. Z plánů ale nakonec úplně sešlo.

Přesto mohou být vyhlídky emirátu Rás al-Chajma do budoucna poměrně příznivé. Jen za loňský rok sem dorazil jeden milion turistů, což bylo meziročně o 21 procent víc. Největší zájem o tento emirát dlouhodobě projevují hlavně Rusové a Britové. Projekt velkolepého kasina by ale mohl do budoucna přilákat i zájemce z dalších evropských států, z Afriky či Středního východu. Ve hře jsou i Číňané.

Studie společnosti E&Y upozorňuje, že do roku 2030 by se mohl počet turistů v tomto emirátu dokonce zečtyřnásobit. Na hazard navázané služby by pak mohly přispět k tomu, že postupně poroste i zdejší populace.

Bohatí cizinci by podle E&Y zároveň mohli v tomto emirátu zůstat i natrvalo, a to mimo jiné i díky speciálnímu programu, v rámci něhož se počítá s udělováním občanství pro významné investory či experty z vybraných profesí.