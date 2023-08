Syrská kuchyně proráží na gastroscéně, zaujala v Dubaji nebo Londýně

Když našel loni v lednu Mohamad Orfali v mailové schránce zprávu od sdružení, které vyhlašuje oficiální žebříček The World’s 50 Best Restaurants, myslel, že jde o omyl. Četl ho tedy znova a znova, než skutečně uvěřil, že bistro Orfali Bros, které se svými bratry v Dubaji vede, se dostalo do výběru těch nejlepších v regionu severní Afriky a Blízkého východu. Pak si „sedl do kouta v kuchyni a začal brečet“.

Letos se Orfali Bros v regionu umístili první. A na světovém žebříčku z roku 2022 obsadili 46. místo. Úspěch bistra, za kterým stojí tři bratři ze Sýrie, nebyl podle jejich slov vůbec snadný. Zvlášť v Dubaji, kde je konkurence prvotřídních podniků v gastru vysoká. Tvrdí, že si ale kus Sýrie na talíři si vždycky zájemce najde, píše agentura Bloomberg.

Pokrmy z Blízkého východu lákají kvalitními, nutričně bohatými ingrediencemi i relativně nízkými cenami, a tak jejich obliba poslední roky stoupá.

Například populární restaurace Imad’s Syrian Kitchen se v Londýně stěhuje do větších prostorů. Sýrii poznávají také v Americe – nové bistro inspirované touto zemí vyrostlo v Brooklynu. Zákazníci tam mohou ochutnat třeba sendviče s hovězí klobásou, česnekovou pastou a kyselými okurkami. Nová restaurace je i v Los Angeles.

Odbornice na gastronomii Blízkého východu a autorka kuchařek Anissa Helouová, tvrdí, že zájem o kuchyni vzrostl převážně v důsledku dlouhotrvajícího ozbrojeného konfliktu v Sýrii. „Kvůli vysidlování se syrské pokrmy začaly šířit po světě,“ říká.

Kuchyně má své kořeny v Damašku, který se později stal gastronomickým centrem Blízkého východu. „Půda byla překvapivě úrodná, navíc tudy vedla Hedvábná stezka,“ vysvětluje.

Syrská kuchyně se vyznačuje předáváním receptů z generace na generaci i svojí pohostinností, která s tím jde ruku v ruce. Mezi typické suroviny pak patří skopové maso, lilek, cuketa, sezam, květák, nakládané tuříny nebo pistácie.

Příběhy těch, kteří exotické restaurace po světě otevírají, jsou různé. Imad Alarnab opustil rodnou zemi v roce 2015 kvůli občanské válce, která zničila jeho malou síť restaurací a kaváren, kterou v Sýrii vybudoval.

V Londýně pak vařil jídlo s sebou, které prodával v ulicích nebo pořádal různé charitativní akce. Tím na sebe brzy upozornil a stal se součástí londýnské gastronomické scény. Před dvěma lety otevřel svoji první restauraci, Imads Syrian Kitchen.

Říká, že metropolitní město jako je Londýn mu umožňuje vytvářet stále nové recepty. Dokonce vydal svoji první kuchařku, kde vzdává hold syrské kuchyni. V knize představuje třeba Fattah bi-az-zayt, chléb pita s hummusem, zalitý olejem a omáčkou na bázi jogurtu nebo dezert mahalaya, krémový mléčný pudink zdobený ořechy a cukrovým sirupem.

V kuchařce popisuje svoji životní cestu, když jako uprchlík hledal cestu zpátky k vaření. „Je to oslava jídla a jeho umění spojovat lidi,“ píše v kuchařce vydané v srpnu.

Někdy se ovšem autenticita jídel s chuťovými pohárky Evropanů nepotká. Alernab popisuje, jak jednou strávil několik hodin přípravou pokrmu, který obsahoval vařený jogurt. A nenašel se nikdo, kdo by ho byť jen ochutnal. Tvrdí, že se teď snaží zákazníkům trochu podřídit, a tak například jogurt používá čerstvý a květák radši peče, než smaží.

Naše identita

Podpora syrské kuchyně je obrovská. Alernab vybral 50 tisíc liber (1,4 milionu korun) za tři měsíce pro otevření vysněného podniku. Daří se i bratrům z Orfali Bros, kteří chystají v Emirátech otevřít druhou pobočku. Dalším krokem pak bude Tokio a New York, sdělili Bloombergu.

Pro šéfkuchaře nejde ale jen o expanzi značky. „Syrská kuchyně je zatím světu skrytý klenot,“ říká Mohamed Orfali. „Je ale také naši identitou. Když ztratíme naše jídlo, přijdeme o ni.“