Město jen pro superbohaté. Charakter Dubaje se v posledních měsících změnil

Metropole s více než třemi miliony obyvatel za posledních několik měsíců razantně změnila svůj ráz. Podle údajů poradenské společnosti CBRE vzrostl loni průměrný roční nájem za rodinnou vilu ve městě o 26 procent a pohybuje se nyní okolo 80 tisíc amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 1,8 milionu korun. Průměrné nájemné v bytech pak stouplo asi o 28 procent a v porovnání s vilami je asi o dvě třetiny levnější.

Změna cenové náročnosti ale postupně mění i celkový charakter města. Pronajímatelé se čím dál více začínají zbavovat méně movitých nájemníků. Týká se to třeba i Ghidy, kterou vlastník jejího dubajského bytu požádal, aby se se svou rodinou co nejdříve odstěhovala.

Majitel po jejím odchodu obratem zdvojnásobil požadované nájemné a inzeroval byt za 6 tisíc dolarů (135 tisíc Kč) měsíčně. Nyní ale Ghida vlastníka dubajské bytové jednotky žaluje za porušení zákonných norem.

„Slyšela jsem, že majitel se takto zachoval i k dalším nájemníkům,“ uvedla pro agenturu Bloomberg Ghida. Ta si v souvislosti s ještě neskončeným sporem přála být identifikována jen svým křestním jménem. Podobné příběhy jsou ale v Dubaji nyní stále častější. Lidé je sdílejí na sociálních sítích, v tamních kavárnách nebo na pracovištích.

Obrat proti pandemii

V Dubaji aktuálně žije aktuálně až 90 procent cizinců, jejichž pobyt povětšinou souvisí s jejich zaměstnáním. Ještě před pár lety přitom byla situace jiná. V roce 2018 mnoho tehdejších rezidentů opustilo Dubaj kvůli výraznému zvýšení životních nákladů. O další dva roky později Dubaj potkala další vlna odchodů, a to v souvislosti s příchodem covidu, která vedla ke značné vlně propouštění. To se propsalo i do cen, které se významně propadly.

Nyní se ale ceny vrátily zpátky, a to často i na mnohem vyšší úroveň. „Město žije dynamickou ekonomikou typu Monaka, která slouží zejména potřebám bohatých a vysoce majetných lidí,“ uvedl pro agenturu Bloomberg Metin Mitchell, který je zakladatelem firmy, jež v Dubaji zaobírá náborem vedoucích pracovníků.

Růst spotřebitelských cen se loni v Dubaji vyšplhal meziročně na 7,1 procenta. Inflace tam tedy nebyla na tak vysokých úrovních jako třeba v Londýně nebo New Yorku, stále však byla největší v historii. Více než 40 procent dubajské inflace ale tvoří ceny bydlení a problém v této souvislosti je, že mzdy tam takovým tempem nerostou.

Pro některé obyvatele Dubaje se tak stává stále cenově výhodnější lokalitou třeba Londýn. Například čtyřicetiletý Homam se do Spojeného království přestěhoval z Dubaje koncem roku 2021 a podle jeho slov se mu daří udržovat podobný plat, na který byl zvyklý v Perském zálivu. Nájemní nemovitosti tu přitom jsou o mnoho levnější.

„Jednou z hlavních věcí, které jsem si před přestěhováním do Londýna všímal, byl rozdíl v životních nákladech. Srovnal jsem si, že před dvěma lety byly ceny asi o 20 procent nižší. Levnější to tu je ale i nyní, a to v situaci, kdy tu inflace na rozdíl od Dubaje prudce roste,“ uzavřel pro agenturu Bloomberg Homam.