Ruští podnikatelé budují nový život v Dubaji. Nesetkávají se tam s averzí

Jedním z ruských přistěhovalců do města na pobřeží Perského zálivu je podnikatel Dmitrij Ťuťkov, jehož děti tam chodí do britské školy. Ve svém novém útočišti se podnikatel nemusí bát, že by byl poslán do bojů na Ukrajině, reklamní agentura mu ale dál vydělává v Rusku peníze. Navíc tam nevídá rozbité silnice a bezdomovce a nesetkává se tam s protiruskými náladami, popsal svou situaci americkému deníku.

„Dubaj je mnohem svobodnější, ve všech ohledech,“ řekl Ťuťkov.

Ruskou diasporu v Dubaji tvoří jak miliardáři, tak příslušníci střední třídy, kteří často pracují v technologických oborech a kteří z Ruska uprchli před částečnou mobilizací. Obě skupiny mají ale pro pobyt v největším městě Spojených arabských emirátů podobné důvody. Dubaj a Rusko dál spojují přímé letecké linky, Spojené arabské emiráty zůstávají ve věci války na Ukrajině neutrální a podle Rusů nejsou vůči Moskvě nepřátelsky naladěné.

„Proč podnikat někde, kde se k vám nechovají přátelsky?“ ptá se Tamara Bigajevová, která si ve městě nedávno otevřela dvoupatrový salon krásy a už má stálé klienty. „V Evropě nás očividně nechtějí,“ doplňuje.

„Bezpečný ostrov“

Na rozdíl od ulic některých evropských metropolí nejsou v Dubaji vidět ukrajinské vlajky ani shromáždění na podporu Ukrajiny. Pokud by navíc někdo z místních zastával protiruské názory, pravděpodobně by si je nechal pro sebe. Demonstrace jsou ve Spojených arabských emirátech de facto nezákonné a svoboda shromažďování je velmi omezená.

„Je to pro nás na určitou dobu bezpečný ostrov,“ říká obchodník s nemovitostmi Antalij Kamenskich, jehož firma podle něj v loňském roce prodala v Dubaji nemovitosti za stovky milionů dolarů, především ruským klientům.

Funguje tak nepsaná společenská smlouva, že ti, kdo jsou loajální k režimu v Moskvě, mohou dál hromadit bohatství, podotýká The New York Times. Přestože ruský prezident Vladimir Putin ve svých projevech ruskou elitu nabádá, aby rozvíjela své životy a investice v Rusku, ve skutečnosti dává bohatým signály, že jim co nejvíce umete cestu k dalšímu obohacování, domnívá se politoložka Jekatěrina Šulmanová.

Občané Spojených arabských emirátů tvoří jen asi desetinu z desetimilionové populace této země. Zbylých devět milionů jsou přistěhovalci, především Indové a Pákistánci, menší část tvoří také Američané a Evropané. Tato blízkovýchodní země se loni na jaře, tedy krátce po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu, stala podle analýzy letů provedené listem The New York Times nejoblíbenější destinací pro soukromé lety z Ruska. Vše přitom nasvědčuje tomu, že přitažlivost Dubaje od té doby ještě vzrostla.

Představa, že západní sankce zničily ruskou ekonomiku, je podle Ťuťkova iluze. Jeho reklamní agentura těžila z toho, když nové firmy soupeřily o místa uvolněná po západních společnostech, které se začaly stahovat z Ruska. Podnikatelé v zahraničí mohli využít i toho, že kurz rublu loni v létě dosáhl vůči dolaru sedmiletého maxima, takže vydělané peníze mohli směnit na dolary přes banky, které se neocitly pod sankcemi. „V dolarech jsme dosahovali kolosálních zisků, chápete?“ uzavírá podnikatel.