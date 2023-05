Snesou Měsíc z oblohy. V Dubaji plánují megahotel za miliardy dolarů

Hendersonův projekt nazvaný MOON možná zní jako z jiného světa, ale do Dubaje by mohl snadno zapadnout, píše agentura AP. Panuje zde totiž čilý realitní ruch, poháněný bohatými lidmi, kteří uprchli před omezeními zavedenými v jejich domovských zemích během pandemie koronaviru, a Rusy hledajícími útočiště uprostřed války Moskvy s Ukrajinou.

A přestože mnoho velkolepých projektů nakonec také zkrachovalo, Henderson je přesvědčený, že jeho vize financovaná společností Moon World Resorts, jímž je spoluzakladatelem, nemusí být až tak přitažená za vlasy.

„Máme největší značku na světě,“ řekl Henderson AP s narážkou na to, že jeho značkou je samotný Měsíc. „Zná ji osm miliard lidí, a to jsme ještě ani nezačali.“

Projekt obnáší vybudování kompletního letoviska uvnitř kulovité struktury, doplněné hotelem se čtyřmi tisíci pokoji, arénou schopnou pojmout deset tisíc lidí a také jakousi „lunární kolonií“, která by hostům poskytla pocit, že se skutečně procházejí po Měsíci.

Vizualizace projektu MOON na umělém ostrově Palm Jumeirah v Dubaji.

Už nyní si umělecké vizualizace, které si Moon World Resorts objednal, pohrávají s umístěním MOONu – mimo jiné u Burdž Chalífy, nejvyšší budovy světa ve výšce 828 metrů. Jiné ho umisťují na Dubai Pearl, což je dlouho odkládaný zkrachovalý projekt, poblíž uměle vytvořeného souostroví Palm Jumeirah. Ve hře může být i nedokončené souostroví Palm Jebel Ali.

Dubai Pearl a Palm Jebel Ali představují dva projekty „bílých slonů“, které zkrachovaly po finanční krizi z roku 2009. O necelých patnáct let později se Dubaj do značné míry změnila. „Dubaj je ve srovnání s rokem 2009 v úplně jiném světě,“ říká Lewis Allsopp, generální ředitel dubajské realitní kanceláře Allsopp & Allsopp. Realitní projekty jdou podle něj na dračku.

Projekt MOON zahrnuje také prostor pro případné kasino. Hazardní hry jsou však ve Spojených arabských emirátech stále nelegální. Nicméně velcí hráči už tlačí na změnu legislativy.

MOON by navíc mohl dobře zapadnout do způsobů, jakým se dubajská vládnoucí elita snaží budovat svou legitimitu, míní Christopher Davidson, odborník na Blízký východ, který nedávno napsal knihu „Od šejků k sultánství“.

„Mohou být považováni za nedemokratickou elitu, ale přesto silně věří ve vědu a pokrok – a to je v konečném důsledku velmi legitimizující a zdá se, že takový megaprojekt by všechny tyto podmínky splňoval,“ řekl Davidson AP.

Michael Henderson, spoluzakladatel společnosti Moon World Resorts, která zamýšlí vybudovat v Dubaji projekt MOON za pět miliard dolarů

Hendersonův plán by navíc šel ještě o krok dál než jiné projekty ve tvaru zeměkoule, jako je MSG Sphere, kopule za 2,3 miliardy dolarů pokrytá LED obrazovkami, která se má koncem roku otevřít v Las Vegas.

Jeho kulovitá konstrukce by se totiž mohla střídavě osvětlovat jako úplněk, půlměsíc nebo jen pouhý srpek.

To by se ovšem nemuselo líbit potenciálním sousedům. Plány na výstavbu další MSG Sphere v Londýně se totiž musely zastavit poté, co obyvatelé protestovali proti značnému světelnému znečištění, které by stavba způsobila.

„Je těžké zavděčit se všem,“ připustil Henderson. „Možná budete na okna potřebovat tlusté závěsy,“ uzavřel podnikatel.