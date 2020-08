Další ochromení ekonomiky nás zničí, lamentují španělští podnikatelé

20:15 , aktualizováno 20:15

S rostoucími denními přírůstky ve Španělsku se místní obyvatele začínají obávat dalšího uzavření ekonomiky. Šéfové španělských podniků totiž upozorňují na to, že ačkoliv by opětovné zavření mohlo pomoci snížit počty nakažených, na ekonomiku země a mnoho podnikatelů by to mělo fatální dopad.