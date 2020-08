Česko zařadí Španělsko mezi rizikové země. Po návratu test, nebo karanténa

Ministerstvo zdravotnictví zařadí Španělsko s výjimkou Kanárských ostrovů mezi rizikové země. Opatření bude účinné od 24. srpna, vyhlášeno by mělo být v pátek při pravidelné úpravě přehledu rizikových zemí. Pro české turisty by to znamenalo, že po návratu ze Španělska budou muset předložit negativní test na covid-19, nebo jít do dvoutýdenní karantény.