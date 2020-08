Po oslavě má deset lidí z obce na Plzeňsku pozitivní test na covid-19

„V sobotu byl covid-19 potvrzen u čtyřiasedmdesátileté ženy, která byla s příznaky respirační infekce odeslána plicním lékařem k hospitalizaci do Fakultní nemocnice v Plzni, kde je dosud,“ sdělil krajský epidemiolog Petr Pazdiora.

Hygienici ihned zahájili epidemiologické šetření. Zjistili, že nakažená seniorka se mimo jiné účastnila oslavy osmdesátých narozenin své sestry zhruba týden před pozitivním testem. Na testy museli proto další lidé, kteří se oslavy v Tatiné také účastnili.

„Z dosavadních výsledků, které jsme ve středu obdrželi, vyplývá, že je v obci dalších devět pozitivních osob,“ dodal Pazdiora.

Při trasování nemocných se navíc zjistilo, že část těchto pozitivních osob ještě před podchycením infekce (minulou sobotu) jelo autobusem na zájezd. I účastníci tohoto zájezdu jsou podle Pazdiory podchycováni a indikováni k odběrům.

Dobrou zprávou podle hygieniků je, že většina nemocných nemá žádné příznaky infekce a nikdo další nebyl hospitalizován v nemocnici.

Obecní úřad v Tatiné je z důvodu karantény uzavřen. „Připravujeme seznam lidí tak, aby bylo všech 250 obyvatel obce otestováno. Uzavřeli jsme také pohostinství,“ uvedl starosta obce Jaroslav Beneš.

Kvůli covidu je uzavřen obecní úřad i restaurace

Neočekává, že by došlo k uzavření celé Tatiné. Vyčkává na další pokyny hygieniků a oceňuje to, že hygienická stanice jedná otevřeně a čísla o nemocných zveřejňuje. Podle něj to může mít preventivní účinek i pro obyvatele dalších obcí, aby se chovali obezřetně.

Ředitel Krajské hygienické stanice v Plzni Přemysl Tomašuk již dříve vyzval, aby lidé byli opatrní a stále omezovali počty kontaktů. „Lidé by se měli chovat zodpovědně, mýt si ruce a dodržovat dvoumetrové rozestupy,“ doporučil.

Za poslední týden přibylo v Plzeňském kraji 73 případů onemocnění covid-19, aktuálně je celkem covid pozitivních 151. Od začátku pandemie se v kraji nakazilo 819 lidí. Zemřelo jich 17.

K vyšším číslům přispěla i ohniska v Horažďovicích a Plzeňském Prazdroji, kde je podle hygieniků zatím situace stabilizovaná.

Jak uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek v neděli v ČT, hraniční hodnotou, které není radno dosáhnout, je 25 covid pozitivních lidí za týden na sto tisíc obyvatel. Plzeňský kraj je nyní na polovině této hodnoty.