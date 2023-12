Slovenští dopravci začnou blokovat přechod s Ukrajinou, chystají se také Maďaři

UNAS už na začátku prosince čtyři dny částečně blokovala provoz na přechodu ve Vyšném Nemeckém. Tehdy uvedla, že pouštěla přes hranice čtyři kamiony za hodinu a neomezeně nákladní auta například s humanitární či vojenskou pomocí na Ukrajinu, která se brání ruské vojenské invazi.

Větší slovenské sdružení Česmad Slovakia se k protestu nepřipojilo. Nyní UNAS uvedla, že oznámená blokáda potrvá do odvolání.

Dopravci z Maďarska, Polska a Slovenska shodně kritizují, že EU na období do konce prvního pololetí příštího roku zrušila pro ukrajinské dopravce systém povolování vjezdu do evropského bloku. To podle autodopravců z těchto středoevropských zemí vedlo k tomu, že jejich konkurenti z Ukrajiny jim začali brát zakázky také na přepravu zboží v rámci EU.

Slovenské ministerstvo dopravy opakovaně vyjádřilo pochopení pro požadavky autodopravců a jejich protesty. Ministr dopravy Jozef Ráž po pondělím jednání ministrů dopravy členských zemí EU řekl, že více zemí podpořilo ve zmíněné záležitosti středoevropské státy. Naopak země západní Evropy podle něj současnou situaci nepovažují za problém.