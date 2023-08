Propad rublu tentokrát Rusy nevzrušil. Už si zvykli na každodennost války

Ačkoliv letos ruský rubl proti americkému dolaru už ztratil třicet procent své hodnoty, mnozí Rusové si s tím hlavu nedělají. Změny jsou patrné jen na realitním trhu a poptávce po cestování do zahraničí. Ruská invaze na Ukrajinu každopádně trvá už osmnáct měsíců a není příliš indicií, že by se na tom mělo v blízké době něco měnit, napsala agentura Bloomberg.

Aktuální lhostejnost Rusů k propadu rublu je v porovnání k situaci v loňském únoru překvapující. V té době totiž Rusové začali ve velkém nakupovat auta, pračky, pleny nebo kávové kapsle. Nyní ale nic nenasvědčuje tomu, že by se něco takového mělo opakovat.

„Pro občany Ruska je obvyklé, že kurz rublu vůči americkému dolaru sledují. Nyní si ale nemyslím, že propad rublu z posledních týdnů bude mít výraznější vliv na chování Rusů,“ uvedl pro agenturu Bloomberg šestačtyřicetiletý ruský drobný podnikatel Denis, který bydlí nedaleko Moskvy.

Rubl před pár dny poprvé od loňského března prolomil psychologicky důležitou hranici 100 rublů za dolar a zařadil se vedle turecké liry a argentinského pesa mezi nejméně úspěšně měny rozvíjejících se trhů.

Oslabení rublu vůči americké měně vyvolalo v Rusku velkou nevoli. Tamní centrální banka čelila obrovské kritice ze strany okolí ruského prezidenta Vladimira Putina. Centrální bankéři na tuto kritiku rychle reagovali a nečekaně razantně zvýšili úrokové sazby. Ty nakonec stouply o 3,5 bodu na 12 procent, a i díky tomu se pozice ruského rublu následně alespoň mírně zlepšila.

Zpět v devadesátkách

Rusko se tak částečně vrátilo do období devadesátých let, kdy až do nástupu Vladimira Putina do prezidentského úřadu byla ruská měna silně volatilní. Po roce 2009 se cena rublu na trzích stabilizovala, k čemuž tehdy pomohla i cena ropy.

K náhlé změně poprvé došlo v roce 2014, kdy se ruský rubl propadl o zhruba padesát procent. Tehdy totiž došlo k ruské anexi Krymu a rubl se tím rázem stal nejméně úspěšnou měnou toho roku na světě. V únoru 2022 se tato situace do velké míry opakovala a silná volatilita ruského rublu trvá v podstatě dodnes.

Podle průzkumu banky Otkritie ale až polovina Rusů kurz rublu momentálně vůbec nesleduje. „Kurz ruského rublu můj životní styl zatím neovlivnil,“ uvedla čtyřicetiletá pedagožka Sofie, která žije na jihozápadě Ruska.

Potvrzují to i sociologické průzkumy. „Samotný kurz nyní znepokojuje jen velmi malou část ruských obyvatel. Straší zejména ty osoby, které mají nějaké úspory,“ uvedl pro agenturu Bloomberg sociolog Denis Volkov z centra Levada s tím, že nejméně spokojení jsou nyní zámožní obyvatelé z Moskvy a Petrohradu.

Cestovní ruch i nemovitostní sektor strádá

Na druhou stranu však na současnou situaci doplatil cestovní ruch. Rusové totiž začali rušit své plány na cestu do Turecka či dalších turisticky oblíbených destinací. Kvůli současnému kurzu ruského rublu totiž jsou náklady na takovou dovolenou pro mnoho Rusů až neúnosné.

Mění se i situace na tamním realitním trhu. Kvůli nárůstu úrokových sazeb ze strany tamní centrální banky totiž řada klientů realitních kanceláří na poslední chvíli ruší nákupy nemovitostí. Ztenčuje se i jejich nabídka, neboť mnoho majitelů domů či bytů ruší původně plánované prodeje. Nemovitosti jsou totiž považovány za určitou formu ochrany před důsledky oslabující měny.

Slabý rubl každopádně není překážkou pro růst ruského hrubého domácího produktu. Ten totiž ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostl o 4,9 procenta. Šlo o vyšší růst, než mnozí analytici původně předpokládali a první ukázku toho, že ruská ekonomika je na dobré cestě k hospodářskému návratu na předválečnou úroveň.