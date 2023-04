Ruskou ropu skupují ve velkém šejkové. Pak ji prodávají se ziskem do Evropy

Nákupy ruské ropy zůstávají v mnoha státech po celém světě stále legální, a to i přes trvající válku na Ukrajině. Spojené státy a Evropská unie sice na ni postupně zavedly cenový strop a znemožnily některým společnostem její přepravu, pokud by byla nakoupena za cenu vyšší než 60 dolarů za barel, některé země se toho ale snaží využívat ve svůj prospěch. Informoval o tom portál Markets Insider.

Řeč je hlavně o Spojených arabských emirátech a Saúdské Arábii. Ty totiž podle některých analytiků nakupují zlevněnou ruskou ropu i její produkty ve velkém, a i přes vlastní vysoké zásoby ji využívají pro svou spotřebu. Podle analytiků se země Perského zálivu zároveň snaží vlastní ropu prodávat za hranice, a to za tržní ceny.

Podle nejnovějších zpráv se ruská ropa momentálně na trzích prodává se slevou ve výši 60 dolarů (zhruba 1 300 korun) za tunu. V praxi ji tedy kupci mohou případně sehnat za zhruba 25 amerických dolarů, což pro Spojené arabské emiráty i Saúdskou Arábii v rámci arbitráže znamená nemalý finanční výnos.

Perský záliv jako důležitý uzel

Podle odborníků se zároveň obě země staly pro ruskou ropu i pohonné hmoty klíčovým skladovacím a obchodním uzlem. Nejrůznější firmy je nejprve do zemí v Perském zálivu dovážejí a následně vyvážejí třeba do Pákistánu, na Srí Lanku nebo do států ve východní Africe, jak uvádí zpráva deník Wall Street Journal.

Podle údajů společnosti Kpler se vývoz ruské ropy do Spojených arabských emirátů v loňském roce více než ztrojnásobil, a to celkově až na 60 milionů barelů. Saúdská Arábie mezitím z Ruska dováží asi 100 tisíc barelů ropy za den i přesto, že ještě před vypuknutím války na Ukrajině byl takový export skoro na nulových hodnotách.

Američtí představitelé se vůči rozvíjejícím se obchodním vztahům mezi Ruskem a zeměmi v Perském zálivu již ohradili. Ve chvíli, kdy se ale ruská ropa Urals obchoduje s asi 30procentním cenovým rozdílem vůči referenční ceně ropy Brent, jsou takové obchody pro šejky více než atraktivní.

Rusko hledá nové obchodní partnery

Moskvě se tak nadále daří bojovat s nástrahami západních států a pozvolna mění svá obchodní schémata. Dokázala totiž zvýšit objem vývozu své ropy nad úroveň, kterou dosáhla před invazí na Ukrajinu. V prvním čtvrtletí letošního roku šlo v souhrnném měřítku o 3,5 milionu barelů ropy za den, kdežto v tom předchozím šlo o 3,35 milionu barelů.

Největší objem ruské ropy aktuálně míří už několik měsíců hlavně do Číny a Indie, podle údajů společnosti Kpler by mělo jít až o 90 procent. Každá z těchto zemí odebírá asi 1,5 milionu barelů ropy za den. Ruské příjmy z oblasti fosilních paliv se však na druhou stranu snížily, ke konci loňského roku byl tento pokles meziročně asi 43procentní.

Podle analytiků finského střediska pro výzkum energií a životního prostředí je ale situace ještě dramatičtější. Západní země totiž během dvanácti měsíců od zahájení ruské invaze na Ukrajinu ve finále zvýšily dovoz ruské ropy, a to právě skrz rafinérie ve státech jako je Čína, Turecko, Indie, Spojené arabské emiráty nebo Singapur.

„Podle finské studie tyto rafinérie masivně skupují levnou ruskou ropu a po jejím zpracování vyváží výsledný produkt jako třeba motorovou naftu na Západ. S velkým ziskem. Produkty z levné ruské ropy totiž prodávají za cenu, jako by žádným sankcím nepodléhala,“ myslí si ekonom Lukáš Kovanda.