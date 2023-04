Rusko zkomplikuje zahraničním firmám odchod ze země. Plánuje pro ně novou daň

Podle informací agentury Bloomberg se daň z neočekávaných zisků bude vztahovat i na ty společnosti, které již připravují dohodu o odchodu z ruského trhu. Případné výjimky z úhrady této daně nejspíš nejsou v plánu a v praxi tak bude pro společnosti jen velmi těžké se jí vyhnout.

Svůj odchod z ruského trhu v současné chvíli zvažuje mnoho podniků. Například banky UniCredit a Raiffeisenbank anebo automobilka Volkswagen. V kontextu prohlubujícího se deficitu veřejných rozpočtů ale nyní ruští politici pracují na znění speciální windfall tax, která i na tyto firmy nejspíš tvrdě dopadne.

Rusko si od plánované daně z neočekávaných zisků slibuje do rozpočtu získat asi 300 miliard rublů (79 miliard korun). Do této kalkulace však nejsou započítány firmy, které v Rusku podnikají v oblasti ropného, plynárenského a uhelného průmyslu. Zasaženy mají být nadměrné zisky, které zahraniční podniky získaly v letech 2021 a 2022, a to ve srovnání s předchozími dvěma lety.

Rusko bojuje se schodky

Daň se má vztahovat jen na podniky, jejichž roční zisk přesáhl hranici jedné miliardy rublů. V platnost má vejít až počátkem příštího roku, firmy ale mají mít možnost ji zaplatit už letos, a to v poloviční výši. Ruské ministerstvo financí se ale k věci prozatím nevyjádřilo.

Podle ruského ekonoma Dmitrije Polevoje má nová daň dopadnout hlavně na firmy podnikající v chemickém, ocelářském a těžebním průmyslu. Doplatit na ně ale mohou třeba i banky. Pro zahraniční firmy ale může jít o velkou komplikaci ve věci případného odchodu z trhu. Řada firem jako třeba tabáková společnost Philip Morris se totiž potýká s právními překážkami, jež odchod z ruského trhu komplikují.

Rusko bojuje s rozpočtovými schodky, které jsou i důsledkem protiruských sankcí ze strany Západu. I proto musí tamní politici jednat poměrně rychle, poněvadž výraznější schodky se mohou negativně propsat do celkové finanční situace v zemi. Podle údajů ruského ministerstva financí jsou dosavadní rozpočtové výdaje od počátku roku asi dvakrát vyšší než příjmy. Pokud by s tím ruští politici nic nedělali, měl by podle prognózy ruský deficit v letošním roce atakovat hranici 2 procenta HDP.