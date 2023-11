Severní Kypr zažívá stavební boom. Odstartovaly ho hlavně ruské peníze

„Je tu spousta Rusů. Já jsem sice Ukrajinec, ale všichni tohle místo milujeme. Když chcete utratit špinavé peníze, nikdo se na nic neptá. Pokud si chcete koupit dům, nikdo nemá žádné otázky. Není to třeba jako v Londýně, kde se každá banka hned ptá, odkud to člověk má,“ řekl britskému deníku The Guardian Ukrajinec Ivan.

Ačkoliv v jižní části ostrova Kypr se nelegální pohyb ruského kapitálu podařilo částečně vyřešit, severu se to netýká. Rozkládá se tam totiž mezinárodním společenstvím izolovaná Severokyperská turecká republika. Její existenci od roku 1983 uznalo jen Turecko a proti naprosté většině evropských států její politické vedení nepodpořilo sankce proti Rusku.

„Rusové mohou velmi snadno vkládat své peníze na bankovní účet kterékoliv z 22 bank, které zde působí,“ říká o situaci v Severokyperské turecké republice vysokoškolský pedagog Mustafa Besim.

Rozdělené je i hlavní město Nikósie a pro člověka, který projde přes hranici z řecké ulice do turecké, je kulturní zlom až neuvěřitelně hmatatelný. Jde třeba o krámky nebo restaurace. Zatímco na jihu Nikósie snadno narazíte na řetězce typu KFC či Starbucks, v turecké části ke spatření nejsou.

„Severní Kypr má slabé instituce. Není vázán mezinárodními dohodami a uznává ho pouze Turecko. Jde o šedou zónou, která je ideální pro každého, kdo chce dělat pochybné obchody,“ myslí si politik Sertaç Sonan.

Moskvě se ve Středozemí daří

Na málokterém místě jsou ruské investice znát tak jako v Iskele. Nenápadném přímořskému městečku, které místní nazývají novým Limassolem a Rusové pak Moskvou na Středozemním moři. Na místních obchodech najdete nápisy v cyrilici, četné jsou tu i prodejny kryptoměn i prodejny luxusních aut. Školy se plní mladými Rusy a daří se i místním kasinům.

„Rusky hovořící lidé tu žijí rádi, mají tu svou komunitu, která se neustále rozrůstá,“ řekl deníku The Guardian Ruslan Ibrajev, který v severní části Kypru obchoduje se nemovitostmi.

Oficiální čísla ukazují, že jen v letošním roce na sever zamířilo více než 39 tisíc Rusů a nemovitosti se tu i kvůli tomu prodávají v podstatě jako rohlíky. Většina těchto staveb se ale nachází na pozemcích, které ještě před konfliktem v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století patřily běžným Kypřanům, uzavírá The Guardian.