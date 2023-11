Rusové se přejedli dubajských nemovitostí. Rubl klesl, někdo Emiráty opustil

Rusové jsou tradiční příznivci nemovitostí ve Spojených arabských emirátech. V roce 2022, kdy na tamější ekonomiku po invazi na Ukrajinu dopadla tíha mezinárodních sankcí, trh doslova zaplavili. Podle společnosti CBRE Group byli právě oni nedílnou součástí postpandemického boomu v Emirátech. Ten za poslední dva roky vyšponoval ceny nemovitostí zhruba o třetinu. Informaci přinesla agentura Bloomberg.

Abdullah Alajaji, zakladatel společnosti Driven Properties, je jeden z dubajských makléřů luxusních nemovitostí. Tvrdí, že Rusové, kteří repatriovali peníze po velkých ziscích na trhu s nemovitostmi v Emirátech nebo se vzdali svých obchodů, se nyní zbavují nemovitostí, které si již nemohou dovolit. Právě prostřednictvím jeho společnosti ruští klienti v červnu až srpnu letošního roku nakoupili nemovitosti za v přepočtu 920 milionů korun. „Ve stejném období však prodali za 1,7 miliardy korun,“ dodává.

Co bylo, není

Zatímco podle společnosti Emaar Properties PJSC, největšího dubajského developera, pokračovaly nákupy Rusů i v první polovině roku 2023, v posledních několika měsících se začal projevovat útlum. Makléři hlásí, že ubylo kupců s ruskými pasy anebo těch ze zprostředkovatelských zemí, jako je třeba Kypr, Svatý Kryštof a Nevis nebo Malta. Například makléřská společnost Betterhomes uvádí, že Rusové byli ve třetím čtvrtletí roku 2023 až pátým největším zahraničním kupcem rezidenčních nemovitostí v Dubaji. To je pokles proti prvnímu místu ve stejném čtvrtletí loňského roku podle objemu transakcí.

„Rusové ještě loni nakupovali nemovitosti za vysoké ceny,“ potvrzuje Arash Jalili, generální ředitel dubajské makléřské společnosti Unique Properties. Podle jeho slov se nikdy neptali, jestli je cena deset nebo patnáct milionů dolarů. „Teď už nekupují,“ dodává. Makléř odhaduje, že počet nakupujících Rusů v jeho firmě klesl o 15 procent a že hodnota jejich transakcí se snížila o polovinu.

Slábnoucí zájem Rusů o nemovitosti v Emirátech však podle makléřů vyvážily zvýšené nákupy investorů z jiných částí světa. „Máme více Evropanů, Američanů, Číňanů a lidí ze Singapuru, kteří se zajímají o koupi nemovitostí v SAE z daňových a bezpečnostních důvodů,“ říká makléř Alajaji. V tradiční roli nejvýznamnějších kupujících jsou podle něj Indové a Britové, na trh se po pandemii vracejí také čínští kupující.

Kdo mohl, už nakoupil, říká makléř

Rus Oleg Torbosov otevřel svou realitní kancelář jménem Whitewill v Moskvě v roce 2016. Do Dubaje expandoval v březnu 2021, tedy rok před ruskou invazí na Ukrajinu. Říká, že ruští kupci mají stále zájem o nemovitosti především na dubajských plážích poblíž hotelového komplexu Atlantis the Royal anebo na ostrově Bluewaters nacházejícím se nedaleko dubajského umělého ostrova Palm Jumeriah. Právě to je místo, kde je nyní možné běžně slyšet ruštinu. „Říká se, že na Bluewaters potřebujete ruské vízum,“ směje se realitní agent.

V roce 2022 se kupující vrhli na koupi bytů právě na Bluewaters. Podle údajů společnosti CBRE vzrostly ceny nemovitostí za metr čtvereční jen za první pololetí letošního roku o 41 procent. Tehdy se ruští kupující stali Torbosovovými hlavními klienty. Předstihli dokonce britské a indické občany. Nyní však jdou ceny dolů. Rusové se podle dat jeho firmy propadli z čela největších klientů až na deváté místo. A to navzdory skutečnosti, že má silnou klientelu z Ruska a bývalých sovětských států.

„Důvodů pro to je několik,“ vysvětluje Torbosov. „Zaprvé, lidé, kteří mají peníze, nakoupili už loni.“ Jinými slovy, jde o přirozené zpomalení poptávky. Některé ruské banky podle něj také všem, kromě těch nejlepších klientů, odřízly služby převodu peněz nebo omezily měsíční částku, kterou lze disponovat.

Někteří dokonce neplatí

Někteří ruští kupující se podle realitního agenta také snaží z dříve uzavřených obchodů vycouvat. Konečné ceny jsou pro ně totiž náhle mnohem vyšší, než původně očekávali. V rychle se rozvíjející Dubaji lidé běžně skládají zálohu na nemovitosti ve výši deseti až dvaceti procent ceny, a to ještě před zahájením výstavby. Ruští klienti, kteří před výstavbou podepsali smlouvy na tři nebo čtyři jednotky, se je nyní snaží prodat dál, potvrzuje makléř Alajaji. V některých případech Rusové tyto podíly podle něj prodávají se ztrátou, někdy dokonce neplní své závazky.

Ten, kdo před rokem složil 10procentní zálohu na nemovitost v hodnotě 10 milionů dolarů, musí nyní očekávat, že bude muset doplatit zbývajících devět milionů. To už však najednou není 550 milionů rublů, ale asi 833 milionů rublů. To je podle makléřů hlavní důvod, proč někteří Rusové pomalu repatriují peníze, aby je investovali do podnikání doma.

Torbosov říká, že jeho ruští klienti v takové situaci často nemohou snadno najít kupce, aniž by utrpěli ztrátu. „Pokud to není dokončená stavba, je nyní velmi obtížné ji prodat,“ uzavírá ruský makléř podle Bloombergu.