Největší obchodní dohoda na světě by mohla být podepsána v roce 2020

Dohodu o ekonomickém partnerství se chystá podepsat všech 10 zemí ze Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) a jejich pět hlavních obchodních partnerů - Austrálie, Čína, Japonsko, Nový Zéland a Jižní Korea.

Podle zprávy agentury Reuters tvoří těchto 15 zemí dohromady jednu třetinu světové populace a HDP. To je více než u jiných regionálních obchodních bloků. Tuto mega dohodu chtělo původně podepsat 16 zemí, ale Indie se nakonec rozhodla nevstoupit kvůli obavám, že by to domácím výrobcům v jižní Asii uškodilo. Na svém serveru o tom napsala finanční televize CNBC.

Význam RCEP

První jednání o dohodě RCEP se odehrálo v listopadu 2012 v Phnompenhu v Kambodži. Tehdy vznikla iniciativa ASEAN na podporu obchodu mezi členskými státy a šesti dalšími zeměmi. Tato šestice - Austrálie, Čína, Indie, Japonsko, Nový Zéland a Jižní Korea, již sice má samostatné dohody o volném obchodu s ASEAN, spojení v rámci RCEP by ale posílilo obchod v celé skupině. Hlavními výhodami by bylo snížení cel, standardizace celních pravidel a postupů a rozšíření přístupu na trh zejména pro země, které nemají žádné obchodní dohody.

Všech 16 zemí začalo vyjednávat o RCEP v roce 2013, kdy probíhaly rozhovory o dalším důležitém obchodním paktu – Transpacifickém partnerství (TPP). Vzhledem k nepřítomnosti Číny v tehdejším americkém TPP, který byl považován za největší obchodní dohodu na světě, pokládají mnozí pozorovatelé RCEP za způsob, jakým Peking čelí americkému vlivu v této oblasti.

V roce 2017 prezident USA Donald Trump ale se svou zemí z TPP vystoupil a na několik amerických obchodních partnerů uvalil represivní cla za to, co označil jako nekalé obchodní praktiky. Americko-čínská obchodní válka zasáhla mnoho asijských vývozců, kterým se snížila poptávka po jejich zboží a zpomalil růst tržeb. O to víc přivítali možnost uzavřít novou dohodu RCEP.

Jaká bude funkce RCEP?

Konečný text s podrobnostmi o obchodní dohodě bude před podpisem a zveřejněním podroben právním analýzám. Podle zpráv z médií a analytiků bude RCEP primárně přínosem pro obchod se zbožím, protože u mnoha produktů se díky němu postupně sníží cla. Dohoda navíc umožní podnikům prodávat stejné zboží v rámci bloku, aniž by musely vyplňovat samostatné doklady pro každý vývozní cíl.

Výkonná ředitelka Asijského obchodního centra Deborah Elmsová sdělila agentuře Reuters, že by dohoda mohla asijským výrobcům pomoci prodat více jejich produktů do zbytku regionu. Dokonce i pro společnosti, které vyvážejí zboží mimo blok, budou podle agentury Reuters existovat pobídky k budování jejich dodavatelských řetězců napříč členskými zeměmi RCEP.

Říká se však také, že RCEP postrádá kvalitu a rozsah působnosti, kterou má Transpacifické partnerství v nové dohodě, jež nahradila tu původní po stažení USA. Podle agentury Reuters chybí v RCEP zejména výzva k závazkům členských států na ochranu práv pracovníků a životního prostředí. RCEP zahrnuje také méně odvětví služeb. To je podle některých zpráv jeden z důvodů, proč od dohody odstoupila Indie.

Role Indie

Indie, která byla do jednání o RCEP zapojena od začátku, se odmítla připojit k podpisu zejména kvůli obavám, že by dohoda uškodila jejím domácím výrobcům. Indie je třetí největší ekonomikou Asie s velkým spotřebitelským trhem.

Někteří členové RCEP, jako například Japonsko, považovali účast Dillí za zásadní, jak z ekonomických důvodů, tak kvůli tomu, že země byla protiváhou vůči Číně. Tvrdí to analytici z poradenské společnosti Eurasia Group.

Analytici poradenské služby The Economist Intelligence Unit (EIU) jsou i přesto přesvědčeni, že zbývajících 15 zemí RCEP nakonec podepíše. „Bez Indie bude RCEP méně významný, ale jeho zavedení bude mnohem plynulejší,“ uvedli ve zprávě.