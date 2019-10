Čína roste nejpomaleji od devadesátých let, HDP stouplo o 6 procent

15:04 , aktualizováno 15:04

Čínský hospodářský růst se ve třetím čtvrtletí během celní války s USA zpomalil na šest procent. To je nejnižší úroveň za posledních 26 let. Ve druhém kvartálu činil růst hrubého domácího produktu 6,2 procenta, v prvním 6,4 procenta. Může za to oslabení domácí výroby i obchodní válka s USA.