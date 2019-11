Americko-čínský obchodní mír je na obzoru. Domluvili jsme se, tvrdí Čína

14:53 , aktualizováno 14:53

Obchodní válka mezi Čínou a Spojenými státy již trvá déle než rok. Teď se ale zdá, že by se mohla blížit konci. Čínské ministerstvo obchodu totiž uvedlo, že se dohodlo se zástupci USA na zrušení cel. Má to však jednu podmínku – musí se shodnout na obchodní dohodě. Zatím není známo, kdy by k rušení mělo dojít.